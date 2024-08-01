科博館推《原民知識》特展 探索澳洲原住民6萬年智慧

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國立自然科學博物館在8月1日原住民族日推出《原民知識、第一知識：澳洲原住民知識圖書》特展，介紹世界上在澳洲生活至今已超過6萬年，是歷史悠久的民族，早於白人知識，是澳洲的「第一知識」，特展介紹澳洲原住民與地球共存共榮的重要知識。

策展人、人類學組陳叔倬博士說，《原民知識、第一知識：澳洲原住民知識圖書》介紹澳洲原住民是世界上最古老的現存族群之一，根據考古證據，他們在約6萬5000年前從非洲抵達澳洲，在歐洲殖民者到達之前，澳洲原住民在澳洲大陸上擁有超過250個不同的族群，各自擁有獨特的語言、文化和信仰，相較於西方知識，澳洲原民知識才是澳洲的第一知識。

館長焦傳金表示，2021年以來，教育部每年支持科博館推出原住民族主題計畫，去年更成立「原住民族科學中心」，積極推廣原住民展示、科教活動，響應原住民族教育法中的全民原教政策。

焦傳金指出，若研究數億年來各種動植物生存及適應環境的方式，可幫助找到仿生靈感，解決目前人類遇到的困難與挑戰，並借鏡世界各地原住民族在過去數千至數萬年的時光裡，對待萬物的方式都與現在的環境永續觀念完全一致，原住民族與自然和諧相處之道，都是能在氣候變遷環境下，找解方的路徑。

教育部終身教育司副司長顏寶月表示，教育部長期支持原住民族教育，期望透過特展讓民眾更認識原民文化以及與自然共生共榮的過去，尤其現在面臨氣候變遷、社會環境議題，原民過去的生活方式也可望成為解方。

《原民知識、第一知識：澳洲原住民知識圖書》特展自即日起，於人類文化廳2樓廊道展出至9月22日，請把握暑假時光來感受原住民的智慧與台灣的自然之美。