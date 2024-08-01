長聖7月營收連7紅 合資美商攻900億幹細胞市場

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

長聖（6712）受惠細胞委託代工訂單暢旺，7月營收以7,021萬元再創同期新高，連7個月成長，年增15.85％；累計前七月營收4.12億元，年增率22％，改寫歷史同期新高。

總經理黃文良指出，《再生醫療雙法》通過後，已獲衛福部核准多項自體細胞治療技術如ADCV、CIK、DC-CIK(WT-1)、DC-CIK與Gamma Delta-T等將繼續提供CDMO服務與全台19家醫療機構合作，長聖至今累積的細胞治療總核准件數、產品項目、合作醫院以及收案人數皆居國內第一。

瞄準全球幹細胞的逾900億美元市場，長聖與北美Minerva、Axeon今年一月成立合資公司共同開發臍帶間質幹細胞（UMSC01）治療新藥，目前進展順利，長聖已獲得300萬美元（約新台幣9,854萬元）的簽約金和文件交付金。該合資公司未來規劃在那斯達克掛牌。

根據協議，該合資案長聖以異體臍帶間質幹細胞（UMSC01）資產作為技術入股取得48.78％股權，Mi nerva提供臨床前研究、科技研發、藥理生物醫學研究和融資支援投入，獲得28％股權，而Axeon則提供臨床試驗受託機構（CRO）服務、團隊人力、委託銷售、藥證法規事務等作為資本投入，持股23.22％。

黃文良表示，與美商成立合資公司後，將可挹注長聖UMSC01多項臨床試驗費用，加速幹細胞UMSC01新藥的研發進程，同時降低企業的營運成本和風險。

長聖目前UMSC01布局多項急重症適應症臨床試驗進行中，包含急性心肌梗塞新藥已進入臨床二期a為目前進度最快的產品線，若具有初步療效與安全性，將是台灣最快以幹細胞治療心肌梗塞取得《再生醫療製劑條例》五年臨時藥證生技業者、多發性硬化症一／二期a臨床試驗與缺血性腦中風一期臨床試驗也都順利進行中等。

長聖將於8月2日舉辦首屆高齡健康產業博覽會，展示異體CAR001（CAR-T）治療實體腫瘤突破性再生醫療技術，這項技術被視為未來解決癌症迫切醫療需求的最具潛力之技術。