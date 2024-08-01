交易熱＋交屋旺 六都7月買賣移轉爆量 年增28％

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7月雖然有兩天颱風影響不動產交易登記工作，不過7月六都建物買賣移轉棟數仍繳出年增34％的成績單，反映房市在第二季市場交易熱絡，另外去年房市7月基期仍偏低與交屋大量影響，今年7月辦理移轉登記時出現爆量，呈現月增12％且年增34％。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年7月平均地權條例剛剛上路，7月移轉仍反映5、6月交易市況，當時景氣並未特別熱絡，因此7月的移轉棟數基期低，之後的年增率才逐漸轉正成長，而今年5、6月房市交易狀況暢旺，央行6月央行理監事會議才宣布調整存準率，影響尚未發酵，加上仍有些預售屋完工過戶登記，因此帶動7月移轉棟數增加，全年相當有機會挑戰36萬棟。

統計顯示，7月六都建物買賣移轉棟數2.66萬棟，年增34％，且月增12％，其中又以新北與台中市表現最強，兩個都會區都衝到將近6千棟的水準，台中市5969棟，月增26％且年增54％，新北市5980棟月增11％且年增22％，桃園市7月建物買賣移轉棟數4993棟，月增8％且年增29％，高雄市4344棟月增7％且年增38％，台北市則是2953棟，月增13％且年增3成。

曾敬德表示，上半年移轉出現大量年增，呈現價量齊揚表現，不過慢慢下半年房市不確定因素挑戰增加，未來資金與政策仍是影響房市兩大關鍵。