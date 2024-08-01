台大兒醫十週年 院長喊話中央設國家級兒童健康研究中心

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台大兒童醫院今天舉辦創院十週年活動，台大兒醫院長李旺祚有感而發表示，少子化讓年輕醫師不想投入兒童醫療是錯誤情況，兒醫到外面開診所也很多，但國家應設法把人留在醫學中心處理急重難罕，賴清德總統喊出健康台灣時也提到兒童醫療更是重要一環，他喊話中央，及早落實成立「國家級兒童健康研究中心」，不要只是空話喊喊。

台大兒童醫院今年邁入第十年，日前舉辦繪畫、攝影及數位圖像創作比賽，今天8月1日院慶活動舉行頒獎典禮。得獎作品自即日起至11月28日在兒醫一樓大廳及二樓手扶梯前實體展出。

台大醫院院長吳明賢也特別出席致詞，他表示，台大兒醫有頂尖專業的醫療團隊，近30個兒童醫療次專科，提供基因、胎兒、新生兒、嬰兒、兒童到青少年的醫療照護，過去十年來在兒童重難罕症的醫療貢獻令人矚目：包括首例嬰兒肝臟移植手術、複雜的先天性心臟病手術、白血病和腦腫瘤的兒童癌症治療等，拯救了無數孩童的生命。

由於今年年初，台大兒科連住院醫師都招不滿，要13人只來一半，對於年輕醫師不願投入兒科，吳明賢強調，兒科不是不賺錢，現在是基層兒科診所很賺，但大醫院有困難，政府必須重新盤點人力，對於特殊人才給予「重賞」。

吳明賢強調，兒童醫療不是大人縮影，並非藥物減半、腎臟病就找成人腎臟科就好，罹患的病也不同，需要專人專職的投入，所需資源也比成人更多，但門診卻無法如成人每天收80～100多人，例如兒童外科可能久久才1例，導致很多醫院認為會虧錢而不敢做，台大有使命，但也憂心未來其他醫學中心會不會因此收手，呼籲政府加速盤點人力，也可用醫療網概念，例如小兒外科醫師不必家家醫院都有，可數家聯合開立。

李旺祚則表示，每個有兒童醫院的先進國家，都有所屬的兒童研究中心，唯獨台灣至今都沒有。台大是國家級的兒童醫院，目前已經著手規劃第二階段，投入臨床研究，包括基礎研究，臨床研究，也將精進兒童癌症治療。

李旺祚表示，台大兒童醫院今年初已經獲得教育部經費，今年年底將送行政院，政府認為有能力補助更多兒童醫院來做，再慢慢擴展，想讓年輕醫師投入，就要讓醫師看到希望、國家的重視，希望國家跨部會加速在2~3年內落實成立，不要只是淪於宣示。