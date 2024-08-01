藝術家黃韶琴從「心腦合一」出發 為藝術醫療開啟新維度

台灣有「心腦合一」藝術家之稱的黃韶琴，出生於高雄楠梓的她，生命旅程軌跡就如同她的創作生涯一樣，充滿了挑戰以及重生，故事受到各國藝術圈及媒體關注，不只因為她獨特的創作風格，更包括在作品大膽配色以及極具張力的情緒背後，充滿著生命難題的傷痕，到最後展現出「心腦合一」概念的作品。

回顧黃韶琴的藝術養成歷程，她一路探索各種形式的創作，後來開設工作室，但在一次的意外中，她的腦部受了重傷，一切停擺。根據英國國際媒體《The Icons》艾肯氏名人誌報導以及法國多家媒體報導，黃韶琴如同生命交響曲被畫上暫停的休止符，不只她的創作戛然而止，甚至還失去了生活自理的能力，那次事故後，影響對的人臉辨識的能力，也讓她和人的溝通產生困難。

回到2010年，黃韶琴參與了腦科研究實驗，進而體悟到「心腦合一」的重要性，將這些經歷和感悟轉化為創作靈感，結合心理學和腦科學的知識，創作出屬於自己的獨特創作主題「心腦合一」，也特別創作出一幅以這個主題為命名的代表作《心腦合一》，讓各界認識她的創作核心思想。

深刻體驗過生命低谷的黃韶琴，如今走出陰霾，一面持續創作的同時，也積極透過她的藝術量能，推廣聯合國永續發展目標。她常分享，藝術具有強大的療癒力量，我們每個人都可以透過藝術創作來療癒自己，重新找回生活的希望，「良好健康與福祉」的體現，她透過推動「心腦合一」主題的創作，讓更多人意識到自己的身心狀態，進而找到對的方法調整，擁抱更好的人生。

聯合國SDG目標「優質教育」，也是黃韶琴深深放在心中的信念，她最大的心願就是從教育的角度，運用自己的藝術專長，讓更多人認識「心腦合一」的概念，進而從不同的思維重新看待藝術，甚至可以透過欣賞藝術，或是參與創作，改變自己的身心靈狀態。

從黃韶琴支持聯合國SDG永續目標的態度就不難看出，她秉著「利他」的精神經歷自己的藝術家人生，一步一腳印走來，不只從生命的低谷走出，更透過這些刻骨銘心的苦痛體驗，找到自己身為藝術家的使命，因為「不放棄，永遠都有機會」，這是「心腦合一藝術家」黃韶琴的人生座右銘，更是她自身故事的寫照。