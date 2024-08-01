前往主要內容
工商時報LOGO

北迴線、縱貫線都搶通 台鐵明天全面復駛

  • 中時即時 蔡明亘
台鐵軌道遭凱米颱風重創，8月2日起恢復行駛，初期將限速慢行，部分列車延誤。（示意圖／本報資料照片）
台鐵軌道遭凱米颱風重創，8月2日起恢復行駛，初期將限速慢行，部分列車延誤。（示意圖／本報資料照片）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

受凱米颱風影響，台鐵縱貫線嘉義=新營間因八掌溪溢流，於南靖=後壁間八掌溪橋南橋台路基遭冲刷掏空；北迴線和仁=崇德間土石流淹沒東、西線軌道及小清水溪橋樑西正線沖毀，造成雙線不通。台鐵今表示，經搶修後，8月2日首班車起，嘉義=新營間恢復雙線通車、和平=崇德間東正線恢復單線雙向通車，通車初期皆限速慢行、列車延誤。

台鐵公司指出，在確保搶修人員及工程安全狀態下，經多日搶修並完成檢視橋梁安全及路線試運轉後，8月2日首班車起，緃貫線嘉義=新營間恢復雙線通車、北迴線和平=崇德間東正線恢復單線雙向通車。全線列車全面恢復正常行駛，惟因受初期限速慢行影響，通過嘉義=新營間該路段各次列車平均延誤約10分鐘；和平=崇德間該路段各次列車平均延誤約20至30分鐘。

台鐵公司提到，因北迴線K53＋800小清水溪橋樑預估今年12月底方能搶修完成恢復通車，為避免列車誤點影響旅客行程安排，台鐵計畫於8月30日起至東部幹線恢復雙線正常行駛止，進行部份列車時刻調整，8月30日以後的對號列車車票延後至8月16日0時起開放訂票。

其他行車事項還包括8月2日加開5306次（花蓮往新左營，08：35開、13：34到）、5321次（新左營往花蓮，17：26開）普悠瑪號照常行駛。自8月3日起1次、2次觀光列車環島之星恢復行駛。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 打入輝達供應鏈 這檔帶量攻漲停 逾2.3萬張排隊等買

  2. 中東緊張 海運業撿到槍 運價還會漲？

  3. 納智捷7月領牌續破千 限時全面開放一般大眾試駕

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。