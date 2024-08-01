北迴線、縱貫線都搶通 台鐵明天全面復駛

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受凱米颱風影響，台鐵縱貫線嘉義=新營間因八掌溪溢流，於南靖=後壁間八掌溪橋南橋台路基遭冲刷掏空；北迴線和仁=崇德間土石流淹沒東、西線軌道及小清水溪橋樑西正線沖毀，造成雙線不通。台鐵今表示，經搶修後，8月2日首班車起，嘉義=新營間恢復雙線通車、和平=崇德間東正線恢復單線雙向通車，通車初期皆限速慢行、列車延誤。

台鐵公司指出，在確保搶修人員及工程安全狀態下，經多日搶修並完成檢視橋梁安全及路線試運轉後，8月2日首班車起，緃貫線嘉義=新營間恢復雙線通車、北迴線和平=崇德間東正線恢復單線雙向通車。全線列車全面恢復正常行駛，惟因受初期限速慢行影響，通過嘉義=新營間該路段各次列車平均延誤約10分鐘；和平=崇德間該路段各次列車平均延誤約20至30分鐘。

台鐵公司提到，因北迴線K53＋800小清水溪橋樑預估今年12月底方能搶修完成恢復通車，為避免列車誤點影響旅客行程安排，台鐵計畫於8月30日起至東部幹線恢復雙線正常行駛止，進行部份列車時刻調整，8月30日以後的對號列車車票延後至8月16日0時起開放訂票。

其他行車事項還包括8月2日加開5306次（花蓮往新左營，08：35開、13：34到）、5321次（新左營往花蓮，17：26開）普悠瑪號照常行駛。自8月3日起1次、2次觀光列車環島之星恢復行駛。