高溫作業注意！勞動部祭出新規定 違者最高罰30萬

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勞動部1日發布「職業安全衛生設施規則」，為要求雇主因應極端氣候，應設置防止熱危害必要設備，增訂戶外作業熱危害風險達最高等級時，應設置具備遮陽及可以降低作業環境溫度的設備（例如架設遮陽網及細水霧等），並應提供陰涼的休息場所（如冷氣、風扇等可增加散熱或降溫效果之相關設備），同時應該提供充足飲用水，4日起生效，一旦違法可以直接開罰3萬至30萬元。

職安署表示，針對近年來全球暖化趨勢，夏季高溫日益炎熱，本次增訂達最高熱危害風險等級時應設置必要防災設備，雇主如未依規定辦理，依《職業安全衛生法》規定，最高可處30萬元罰鍰，主要是提醒雇主要共同對抗日益嚴峻的高氣溫危害，而勞動檢查機構近期也將展開相關宣導輔導措施，事業單位務必留意氣象資訊，預先做好必要遮陽、休息設施及採取相關危害預防措施，並加強勞工的熱適應能力及熱疾病預防知能，減少勞工熱危害暴露，確保永續健康的勞動力。

此外，為避免車輛系營建機械，因誤操作遭運行中營建機械撞擊等災害，此次修法也要求應設置制動裝置及維持正常運作，另為避免人員闖入作業區域，導致被撞等災害，要求應裝設倒車或旋轉之警報裝置，或設置可偵測人員進入作業區域範圍內警示設備；為防止勞工從事金屬之加熱熔融、熔鑄作業時，因設備異常導致水蒸氣爆炸灼傷、燙傷，對於該等設備的冷卻系統應設置監測及警報裝置，以確保勞工作業安全。