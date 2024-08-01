巴黎奧運》周天成直落二橫掃奈良岡 連3屆奧運闖男單8強

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【中時 黃及人】(16：36更新)台灣羽球一哥「小天」周天成1日在巴黎奧運羽球男單16強賽，碰上日本23歲選手奈良岡功大，周天成成功發揮經驗優勢，最後以21比12、21比16輕鬆擊潰奈良岡，順利完成連3屆奧運闖進男單8強，能否突破他自己的奧運8強障礙，就等隨後印度「內戰」結果決定對手是誰。

周天成生涯遭遇奈良岡功大3戰全勝，上次對決在今年5月泰國公開賽8強，當時周天成21比14、21比15直落二取勝，今天一開賽周天成就連拿5分取得領先，可是奈良岡逐漸追上，更縮小差距到1分，幸好周天成及時回穩，打完前半段11比9領先。

抓住奈良岡功大回球頻頻太過用力出界的控制問題，周天成重新擴大領先差距，一度取得18比11大幅領先，甚至取得多達8個局點，周天成也馬上以21比12拿下第一局。

來到第二局，奈良岡功大仍然無法改善控制問題，不斷出現回球出界失誤送分，也讓周天成很快取得11比3大幅領先優勢，進入後半段，奈良岡雖連拿兩分，周天成卻靠挑戰成功重整氣勢連取3分，且以14比5大幅領先，奈良岡也喊出傷停時間調整。

周天成卻馬上用斜線扣殺繼續拿分，擴大雙方差距到10分之多，奈良岡雖提出挑戰出界，卻也以挑戰失敗界內作收，可是接下來換成周天成頻頻失誤，也讓對方打出6比0逐漸追上，不過隨著奈良岡再次挑戰失敗，周天成順利以21比16拿下比賽勝利。