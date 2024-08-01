《日股》日圓升值攪局 日經收跌2.5%

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】隨著日本央行在周三決定升息，日圓走高，日經指數周四收盤走弱，大型權值股重跌。

周四日經225指數收盤跌975.49點或2.49%，為38126.33點，盤中一度跌3%，收盤並且止步於連三漲。東證一部指數跌90.57點或3.24%，為2703.69點。

日本央行宣布，利率升到近15年來新高水準，並且減少政府債券購買。

Invesco亞太策略師David Chao說，市場似乎並不認為該決定是「過於鷹派」，而懸浮在市場上的政策不確定性也消除了。

三井住友資產管理的策略師Masahiro Ichikawa表示：「日圓兌美元匯率一升至150以上，市場就開始擔憂日本本土企業的獲利前景發展」。

在日銀的決策推動下，日圓周四站上148.51，為三月中旬以來新高。

出口導向的公司受創最多，因為強勁的日圓將影響匯回的收入。迅銷(Fast Retailing)跌1.3%，索尼(Sony)跌3.3%。

瑞銀集團(UBS)的SuMi TRUST財富管理在一份簡報說，短期內日本股市可能繼續波動，直到我們看到美元兌日圓匯率回穩。

隨著財報公布，輸家和贏家分別浮現。愛德萬測試在上調全年營業利益53%之後，股價升13.8%。

豐田汽車跌8.5%，此前該公司公布上季營業利益成長17%，投資人感到不滿意。