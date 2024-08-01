新光銀行南崁分行喬遷 深耕地方在地服務

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新光銀行為擴大服務桃園地區客戶，將原位於台北市的林森北路分行遷址至桃園市蘆竹區中正路72號擴大營業，同時更名為「南崁分行」，並於8月1日舉行喬遷開幕典禮，由新光銀行董事長賴進淵、不動產開發聯合會名譽理事長吳寶田、桃園市不動產開發公會理事長劉守禮、泰碩電子董事長彭朋煌及新光銀行總經理李正國等貴賓共同主持剪綵儀式及開幕茶會，和與會貴賓客戶共享喬遷之喜。

賴進淵表示，桃園區新設立規劃的第六家分行－「南崁分行」位於桃園市最北端的蘆竹區，北連新北市林口區，南接桃園區及中壢區，鄰近桃園國際機場，區內的機場捷運、大竹重劃區以及航空城，中小企業相繼在境內成立，大樓林立成為工商重鎮，有利開發各項業務拓展，提昇整體營運規模。

南崁分行新行舍格局方正，煥然一新的新樣貌，帶給客戶全新感受，為展現新光銀行公平待客精神，服務專區根據不同障別規劃妥適的服務流程，營業廳內配備升降式服務櫃台、容膝式ATM及補摺機等設備，符合身障或輪椅民眾動線流暢；聽語障族群方面，亦提供手語即時翻譯預約服務，客戶可選擇手語老師線上視訊或親自至分行協助，與行員便利溝通，提供更完善的服務。

新光銀行為感謝客戶的肯定與愛護，自即日起至9月30日止，特別推出限時限量「好美利存款專案」，換匯資金美元3萬可享1個月年息6％高利，新資金美元3萬享3個月年息5.58％好利，可與新光銀行理專洽詢詳情；此外，因應下半年旅遊潮來臨，日本自由行仍為國人旅遊首選。自即日起至11月30日止，使用OU數位存款帳戶於新光銀行網路／行動銀行買入日圓或美元，享滿額贈東京地鐵一日券乙份或京成電鐵 Skyliner成田機場（NRT）往或返上野／日暮里車票乙份，更多活動詳情可至新光銀行官網查詢。新光銀行南崁分行／地址：桃園市蘆竹區中正路72號／電話：03-2120556。