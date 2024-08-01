施耐德電機攜手AWS、微軟、Google、Meta共同倡議供應鏈採用EPD

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AI為資料中心帶來創新與發展的機會，隨著AI模型不斷進化，為了讓AI工作負載運作順利，資料中心的運算能量急速成長，這將帶來電力供應、能源消耗、永續發展等挑戰。施耐德電機《AI帶來顛覆：資料中心設計挑戰與指南》中預估，資料中心AI用電量在2023年為4.5 GW，而至2028年將以25-33%的複合年增長率成長，大幅來到14-18.7 GW。

能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric宣布於資料中心基礎設施管理解決方案EcoStruxure IT推出基於全新模型、自動化永續指標報告功能，整合AI和即時監控，協助評估和報告資料中心效能表現，將資料轉換為可行動的見解，逐步幫助企業降低IT和資料中心能源消耗和碳排放；更進一步與iMasons Climate Accord合作，攜手AWS、微軟、Google、Meta等企業，呼籲資料中心供應鏈採用產品環境宣告（Environmental Product Declaration，EPD），以科學量化方式，詳細揭露產品生命週期在各個階段中對環境衝擊的影響，期望進一步掌握範疇三排放，加速實現永續淨零目標。

資料中心如何在高效運作的同時，又兼顧永續發展，已然成為當前資料中心營運商，及自建機房企業的重要課題。Gartner指出，可以預見到至2027年，IT的永續發展影響也將被納入並成為企業資訊長（CIO）的工作重點及績效指標。

EcoStruxure IT推出基於全新模型、自動化永續指標報告功能

施耐德電機DCIM軟體EcoStruxure IT整合AI與即時監控，能夠取得即時和歷史資料，快速進行趨勢分析，評估和報告資料中心效能表現，且可將資料轉換為可行動的見解，逐步幫助企業降低IT和資料中心能源消耗和碳排放，進而落實永續發展目標。施耐德電機委託Forrester進行的《整體經濟效益研究》指出，企業透過EcoStruxure領先的能源管理能力，能大幅優化能源使用和冷卻效率，省下高達22.5%的水電支出（Utility Expenses）。

此次，EcoStruxure IT推出基於全新模型、自動化永續指標報告功能，提供能源和資源消耗、歷史資料分析和詳細測量的可視性，且相比過去手動計算資料方式，更具備快速直觀、使用簡單、一鍵量化的報告功能，讓資料中心能滿足迫在眉睫的各項監管要求，如歐盟能源效率指令（EU Energy Efficiency Directive）要求今年5月起須揭露IT及資料中心能源消耗。

施耐德電機攜手iMasons Climate Accord、AWS、微軟、Google、Meta推動資料中心永續發展

作為業界領導者，施耐德電機透過最佳化能源效率、降低碳排放、增加營運彈性，不僅協助客戶擴展資料中心，滿足AI發展需求，也致力於倡導以負責任的方式營運資料中心，促進更永續的未來。

施耐德電機為iMasons氣候協議（Infrastructure Masons Climate Accord）聯盟的創始成員，該聯盟旨在降低數位基礎設施在材料、產品和電力的碳排放，以及為數位基礎設施，建立全球碳排放計算標準，期望能夠對市場決策產生影響，推動產業朝向碳中和目標邁進；此次更攜手AWS、微軟、Google、Meta等企業，呼籲資料中心供應鏈採用EPD，以掌握範疇三排放，加速實現淨零。

iMasons氣候協議聯盟執行總監Miranda Gardiner表示：「EPD對於讓數位基礎設施變得更具彈性和實現氣候正效益來說至關重要，我們鼓勵全球供應鏈應採用EPD，共同促進資料中心更永續和負責任地營運。而透過標準化和經過驗證的資料，能使供應鏈更加透明化，也讓供應鏈更加願意一起合作，努力降低碳排放和環境影響。」

AWS資料中心工程副總裁Eric Wilcox表示：「AWS致力於透過投資無碳能源、擴充解決方案，並與合作夥伴一起擴大影響力，在2040年，AWS資料中心營運將實現淨零碳排目標。」

微軟資料中心工程、採購及建設副總裁Shirin O'Connor表示：「微軟已承諾2030年實現負碳排，並計畫2050年抵銷成立以來所有的溫室氣體排放。透過與業界共同推動永續發展，並利用數位創新推動進步，微軟正助力打造更永續的未來。」

Google全球資料中心副總裁Joe Kava表示：「秉持著對於開放標準的承諾，以及Google在營運與價值鏈上實現淨零碳排的目標，Google支持在數位基礎設施低碳採購中採用EPD作為重要的衡量標準。」

iMasons委員會成員暨施耐德電機關鍵電力和資料中心永續發展總監Anna Timme表示：「為了使數位基礎設施成功達到淨零排放目標，碳排放必須成為採購決策中的基本考量。施耐德電機自2008年開始就致力於發布EPD，也樂見供應鏈能夠採用EPD，這將是實現業界以碳排放作為決策依據的關鍵一步。」