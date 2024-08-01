參與美債 00945B第二次配息開獎 最後買進在這天

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

凱基投信1日公告旗下凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(00945B)掛牌上市以來的第二次配息，預計每受益權單位數配發0.102元，維持前次配發水準，除息日訂於8月16日，有意參加本次除息的投資人，8月15日為最後買進日。

7月31日深夜美國聯準會利率決議出爐，政策利率維持5.25~5.5％區間，符合市場預期，會後聲明維持經濟穩健擴張、就業市場成長放緩、失業率微幅上升但仍處歷史低位看法，表明看到通膨目標獲得進展，強調聯準會的雙重使命-就業與通膨已經更加平衡，並從高度留意通膨風險，變成高度留意通膨與就業風險。

凱基美國非投等債(00945B)基金經理人鄭翰紘表示，市場對9月降息的呼聲越來越高，基於聯準會寬鬆趨勢未變，美國經濟穩健，且勞動力市場再平衡有利通膨走勢，維持美國10年期公債殖利率4.0~4.5％、30年期公債殖利率4.2~4.7％區間震盪的預期。儘管美國通膨與就業數據有利支撐聯準會9月降息，在美國聯準會維持「觀察整體數據再動作」的大方針下，長端利率目前下行空間有限，短天期債相對有機會更快反應。

另一方面，綜合總體經濟、勞動市場、通膨數據以及企業獲利表現，美國經濟有較高機率軟著陸，在經濟穩健擴張支撐下，今年以來美國非投等債違約率低於預期，2024年違約率下調至2％，鄭翰紘指出，市場風險情緒可望持續向好情況下，依據歷史經驗顯示，非投資等級債可望與美股同步有亮眼表現。

鄭翰紘進一步指出，債券投資應回歸本質，也就是把債券當債券買，在追求資本利得空間之前，可考慮先把票息收益拿到手；而美國非投等債ETF票面利率相對高、違約率低，不失為迎接債市行情的投資優選。以00945B來說，所追蹤指數剔除CCC等級的低評級債券，更鎖定固定票息利率4％以上的債券，為投資人實現降低違約風險的同時兼顧債息收益。選債機制優化的結果，00945B截至7月30日為止，153檔成分債合力貢獻7.87％的票面利率，若有收益需求的投資人，不妨透過涵蓋美國市場的股票ETF合組攻守兼備的資產配置，雙向布局市場行情。