北海岸─史上最清涼的暑假！ 衝浪＋SUP＋海岸情歌蓄勢待發

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交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下簡稱北觀處）集結北海岸三大沙灘遊憩聖地「白沙灣、淺水灣、中角灣」，於8月2日起輪番推出一系列沙灘遊憩活動，不只有浪漫情人節沙灘音樂派對、手作市集，還有備受期待的帥氣衝浪、SUP體驗，在地店家也熱情響應推出豐富優惠，攜手打造既浪漫又清涼的北海岸戲水假期！

中角灣打頭陣，推出最酷水上體驗活動，素有「衝浪勝地」美譽的中角灣，每年夏天都有許多逐浪運動愛好者來此報到，為了推廣水上運動及安全戲水，「中角灣衝浪中心」於8月2日（週五）至 8月4日（週日）推出「中角灣逐浪玩家」體驗課程，以適合玩浪初學者的「SUP」及適合進階者的「衝浪」兩大主題，在每日09:00~12:00（SUP）、14:00~16:00（衝浪）分別推出半日體驗，結合安全戲水及海洋永續知識，限額免費報名，邀您登上浪頭帥氣逐浪！。

淺水灣浪漫沙灘派對，七夕好去處。北海岸著名夕陽景點「淺水灣」，一直都是情侶檔濱海休憩最佳首選。今年淺水灣特別推出浪漫沙灘音樂派對，結合特色沙灘藝術裝置，營造難忘七夕氛圍。

8月10日（週六）「海岸情歌」一日限定浪漫沙灘音樂派對，由唱紅〈愛一直閃亮〉的演、歌雙棲實力派歌手羅美玲擔綱壓軸，精彩陣容還包括主持歌唱樣樣行的創作歌手暨金鐘主持人「台客電力公司」主唱柯大堡、街頭歌唱新秀楊思賢、大人小孩盡情同歡的三芝福成社區太鼓隊、琴韻優美經常受邀巡演的三芝國小古箏社，以及氣球達人「氣球阿峰」主題氣球秀，營造最浪漫的淺水灣音樂饗宴。

自8月10日（週六）至8月19日（週一）淺水灣沙灘藝廊，則由三芝在地知名藝術家楊樹森和知名街頭塗鴉藝術家傅星翰，以海洋為題，分別以漂流木、廢棄衝浪板為素材，賦予海廢全新生命，跨世代詮釋海洋藝術之美。民眾只要集滿並與指定藝術品的合照，即可兌換面額100元的淺水灣消費折價券，每日數量有限換完為止。

白沙灣提供豐富遊具及主題市集，打造最強親子戲水聖地，北海岸親子戲水熱門景點「白沙灣」，以「白沙灣水悠悠」為題推出雙週末主題活動，邀請爸爸媽媽帶小朋友來安全戲水。

「白沙灣白泡泡樂園」：於8月22日（週四）、8月23日（週五）、8月29日（週四）、8月30日（週五）舉行，每日10:00~12:00、14:00~16:00開放民眾在水域安全救生課程後免費索取親水遊具，讓您出門玩水不必再為大型遊具苦惱，救生員隨時把關，全家安全戲水好放心。

「白沙灣水噹噹市集」：8月24日（週六）～8月25日（週日）、8月31日（週六）及9月1日（週日）雙週末，集結在地手作、美食業者，好吃又好逛，玩水遛小孩，來白沙灣準沒錯！

北觀處陳煜川處長表示，北海岸擁有美麗的海岸線步道、沿岸浪漫的主題餐廳、悠遊的海景自行車道，是親子族群出遊、情侶們看海約會的最佳旅遊選擇，配合暑假及七夕情人節檔期，北觀處邀請大家一起來北海岸共度美好的海灣浪漫假期。

最讚暑假就在八月北海岸，更多消息請隨時鎖定下列資訊。

北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw

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