納智捷n7掛牌超車特斯拉 連4月交車破千改寫記錄

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電動車「土洋大戰」愈演愈烈，繼6月TESLA迎來大交車潮，奪回國內電動車銷售王座後，納智捷7月再度收復失土，首款國產電動車n7再度交出1010台的好成績，是連續四個月銷量破千，已經打破台灣電車銷量紀錄，也讓台灣電動車市場穩定地呈現國產n7與進口的TESLA雙雄並立的局面。

納智捷表示，感謝台灣消費者對全新世代LUXGEN的支持，n7自上市以來月月交出亮眼成績單，截至2024年6月，LuxClub尊榮會員數已正式突破3萬人次，7月n7更達成了連續4個月領牌數破千的紀錄，持續朝「讓純電移動真正普及」的目標邁進。

面對n7上市後第一個民俗月，可能影響買氣，納智捷表示，8月是國產車市相對的淡季，LUXGEN為加速新能源交通普及、降低普羅大眾進入門檻，特別逆向操作，在體驗中心相對有餘裕的時機限時推出「純電體驗月」全面開放一般大眾來店試駕，若繳交千元成為尊榮會員不但能提前預約熱門試駕時段、還能選擇專屬的「1日深度試駕」(定價3,800元)，體驗後再享1000亮點，採正面接招作法迎戰。

納智捷總經理李應生表示，每一位消費者與車主的聲音與期許，都是品牌變得更好的動力，將帶領團隊持續豐富、完善車聯網應用生態，打造出最適合台灣消費者的產品與服務，除了透過串聯裕隆集團水平資源、在地服務量能完整生態系外，更將運用n7 OTA雲端更新的一大產品優勢不斷升級、更新車輛，這是身為台灣自主研發自有品牌得天獨厚的地方，期望能帶給車主們「一台越開越新的車」。

納智捷7月推出車主們引頸期盼的「LuxClub車聯網手機遠端遙控」，LuxClub車聯網手機遠端遙控包含四大功能：幫助您快速在停車場找到愛車的「一鍵尋車」、更自由的掌握充電時間規劃的「即時電量」、不用帶鑰匙也能進出車室的「手機解鎖」，以及炎炎夏日最方便的「空調預冷」，在n7上市後的第一個暑假帶來全新的用車體驗。8月中旬還將於LuxCLub App推出全新服務＜電池管家＞，這項全新功能將根據電池實時的使用狀況隨時自動推送建議的養護動作指引，提升每位車主長期的電池健康度。