凱米颱風重創彰化水龍頭故鄉 工廠損失3千萬 居民怒吼究責

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彰化縣彰草路沿線的和美鎮南佃里及鹿港鎮頂番里等地，衛浴五金工廠林立，是國內知名的水五金聚落，素有「水龍頭故鄉」美名，但此次風災卻在當地造成數十年來沒有過的災情，有工廠損失高達3000萬元，業者叫苦連天。今天彰化縣政府工務處及施工廠商到場會勘，近百居民及業者到場怒吼究責！

凱米颱風過境帶來強風豪雨，造成彰化縣許多鄉鎮淹水，就連以前很少淹水的地區也傳災情，民眾抱怨連連，其中和美鎮南佃里與鹿港鎮頂番里的彰草路沿線淹水災情慘重，彰草路沿線的洋仔厝溪因河面水量暴漲，造成大水漫入住家及工廠，當地居民度過驚心動魄的颱風夜。

今天彰縣府工務處長林漢斌、機要祕書陳柏村及鹿港鎮長許志宏、洋仔厝溪堤岸拓寬工程施工廠商等單位，到鹿港鎮頂番里洋仔厝溪新人和橋會勘，近百居民及當地工廠業者獲悉後都趕到現場究責，他們認為是洋仔厝溪堤岸拓寬工程釀災，要縣府給他們答案，現場群情激憤。

1名婦人淚灑現場說，當地30幾年沒淹過水，這次風災竟造成這麼嚴重的淹水災情，現在只要下雨幾乎都不能睡覺，不知到何時大水又要淹過來，淹水最嚴重那天水淹到胸口，她有慢性病，要出門拿藥，根本無法出門，家裡的兩部車及家具都泡水，幾乎破產。

彰草路沿線衛浴五金工廠林立，是國內知名的水五金聚落，有水龍頭故鄉美名，這次風災造成的淹水災情，讓許多工廠蒙受重大損失，其中有1家CNC公司家裡20多台機具通通泡水，損失上千萬，另有1家紙器工廠因大水漫入廠內，淹水達90公分，損失近3000萬元。

彰縣府指出，由於匯集上游石笱排水、大埔截水溝，大埔排水、花壇排水、西門排水、平和厝排水、莿桐腳排水、安東二排水等北彰化排水功能的洋子厝溪，此次受凱米颱風影響，造成鹿港頂番里、溝墘里及和美鎮南佃里一帶淹水災情嚴重，縣長王惠美對於當地居民的災後心情，感同身受，除多次至災區實際勘災並要求縣府相關局處務必深入檢討，研擬短中長期解決方案，並採滾動式監測，避免淹水事件再次發生。

彰縣府工務處表示，為安定災區民心，經初步決定在1個月內針對新仁和橋上有通洪斷面疑慮的施工構台部份，優先拆除，目前洋子厝溪上游匯流而下，稻草致束縮斷出水口有阻塞情形，將商請農水署盡速辦理水利溝稻草清除；至於短、中、長期內的治水計畫，也將依序進行。