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凱米颱風重創彰化水龍頭故鄉 工廠損失3千萬 居民怒吼究責

  • 中時即時 孫英哲
凱米風災在彰化縣彰草路沿線的和美鎮南佃里及鹿港鎮頂番里等水五金聚落造成嚴重淹水災情，當時該地一片汪洋，分不清道路與溝渠。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）
凱米風災在彰化縣彰草路沿線的和美鎮南佃里及鹿港鎮頂番里等水五金聚落造成嚴重淹水災情，當時該地一片汪洋，分不清道路與溝渠。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

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彰化縣彰草路沿線的和美鎮南佃里及鹿港鎮頂番里等地，衛浴五金工廠林立，是國內知名的水五金聚落，素有「水龍頭故鄉」美名，但此次風災卻在當地造成數十年來沒有過的災情，有工廠損失高達3000萬元，業者叫苦連天。今天彰化縣政府工務處及施工廠商到場會勘，近百居民及業者到場怒吼究責！

凱米颱風過境帶來強風豪雨，造成彰化縣許多鄉鎮淹水，就連以前很少淹水的地區也傳災情，民眾抱怨連連，其中和美鎮南佃里與鹿港鎮頂番里的彰草路沿線淹水災情慘重，彰草路沿線的洋仔厝溪因河面水量暴漲，造成大水漫入住家及工廠，當地居民度過驚心動魄的颱風夜。

今天彰縣府工務處長林漢斌、機要祕書陳柏村及鹿港鎮長許志宏、洋仔厝溪堤岸拓寬工程施工廠商等單位，到鹿港鎮頂番里洋仔厝溪新人和橋會勘，近百居民及當地工廠業者獲悉後都趕到現場究責，他們認為是洋仔厝溪堤岸拓寬工程釀災，要縣府給他們答案，現場群情激憤。

1名婦人淚灑現場說，當地30幾年沒淹過水，這次風災竟造成這麼嚴重的淹水災情，現在只要下雨幾乎都不能睡覺，不知到何時大水又要淹過來，淹水最嚴重那天水淹到胸口，她有慢性病，要出門拿藥，根本無法出門，家裡的兩部車及家具都泡水，幾乎破產。

彰草路沿線衛浴五金工廠林立，是國內知名的水五金聚落，有水龍頭故鄉美名，這次風災造成的淹水災情，讓許多工廠蒙受重大損失，其中有1家CNC公司家裡20多台機具通通泡水，損失上千萬，另有1家紙器工廠因大水漫入廠內，淹水達90公分，損失近3000萬元。

彰縣府指出，由於匯集上游石笱排水、大埔截水溝，大埔排水、花壇排水、西門排水、平和厝排水、莿桐腳排水、安東二排水等北彰化排水功能的洋子厝溪，此次受凱米颱風影響，造成鹿港頂番里、溝墘里及和美鎮南佃里一帶淹水災情嚴重，縣長王惠美對於當地居民的災後心情，感同身受，除多次至災區實際勘災並要求縣府相關局處務必深入檢討，研擬短中長期解決方案，並採滾動式監測，避免淹水事件再次發生。

彰縣府工務處表示，為安定災區民心，經初步決定在1個月內針對新仁和橋上有通洪斷面疑慮的施工構台部份，優先拆除，目前洋子厝溪上游匯流而下，稻草致束縮斷出水口有阻塞情形，將商請農水署盡速辦理水利溝稻草清除；至於短、中、長期內的治水計畫，也將依序進行。

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