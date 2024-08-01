《傳產》房市熱+交屋潮 7月六都移轉寫今年次高

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【時報記者郭鴻慧台北報導】六都會區公布2024年7月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為26,555棟，為今年次高，月增11.6%、年增34%。進一步觀察六都交易市況，台北市月增12.8%，新北市月增11.4%，桃園市月增7.6%，台中市月增26.3%，台南市是唯一量縮的都會區，較6月略減3.5%，高雄市月增7.3%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，7月的建物買賣移轉棟數反映的是6月至7月初的市況，在國內經濟穩步成長，出口暢旺、台股在7月初創下歷史新高紀錄，讓消費者信心轉強，房市交易熱度延續，加上部分縣市新屋交屋潮挹注下，六都7月建物買賣移轉量較6月增加逾一成。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年7月平均地權條例剛剛上路，7月移轉仍反映5、6月交易市況，當時景氣並未特別熱絡，因此7月的移轉棟數基期低，之後的年增率才逐漸轉正成長，而今年5、6月房市交易狀況暢旺，央行6月央行理監事會議才宣布調整存準率，影響尚未發酵，加上仍有些預售屋完工過戶登記，因此帶動7月移轉棟數增加，全年相當有機會挑戰36萬棟。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，上半年台股創新高，市場游資熱錢滿滿情況下，加上民間習俗影響，讓全台移轉棟數有感上升，惟下半年能否延續買氣，在各銀行貸款水位將滿的狀態下，交易量仍有待市場觀察。

陳金萍補充，去年下半年房市交易逐月增溫，六都建物買賣移轉棟數平均單月達21,560棟，基期已處於相對高檔，今年下半年不易再有大幅度的增長，年增率應會慢慢收斂，加上未來變數增，包括國際有美國總統大選、地緣政治衝突等，而國內是否有新的房市政策推出，都充滿不確定性，下半年房市交易熱度是否能延續，值得持續觀察。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，7月的買賣移轉表現突出，然而現今房價居高不下，買賣雙方磨合時間拉長；更需注意的是，今年買氣熱絡，許多行庫的不動產放款已瀕臨上限，新青安貸款的審查也趨嚴，因此銀行承作新房貸的態度，恐怕會愈來愈保守；加上去年8月新青安上路後，市場買氣回溫，比較基期拉高，後續若新案交屋潮退卻，房市的買賣移轉年增率不排除逐漸拉回。