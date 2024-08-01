TPASS月票賣破660萬張 中部銷售成長約70％

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「TPASS行政院通勤月票」去年7月1日上線，悠遊卡公司與16縣市合作發行共20款不同區域的定期票，至今年7月底共售出近660萬張定期票，平均每月銷售50萬張以上。悠遊卡公司董事長林志盈表示，TPASS月票供民眾更便利的交通服務及優惠，顯著提升民眾使用大眾運具，尤其是中部地區銷售成長近70％。 悠遊卡公司表示，「TPASS行政院通勤月票」深受民眾歡迎，至今年7月底共售出近660萬張定期票，平均每月銷售50萬張以上，今年7月與去年同期相比，民眾購買1200基北北桃都會通定期票成長11％，台中市定期票大幅成長近70％；中彰投苗定期票則成長42％，提升民眾改搭大眾運輸工具的習慣。 悠遊卡公司指出，統計「TPASS行政院通勤月票」各銷售管道，1200基北北桃都會通定期票佔總銷售量77％，第2名則是成長最快速的悠遊付Easy Wallet APP內建的悠遊卡加值機，其次分別是台鐵、桃園捷運以及全台銷售點最多的全家便利商店等。此外，預計最快9月可使用悠遊付「嗶乘車」，購買1200定期票。

林志盈說，TPASS月票供民眾更便利的交通服務及優惠，顯著提升民眾使用大眾運具，尤其是中部地區銷售成長近70％。