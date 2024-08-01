百貨七夕挑禮精省 首飾香氛7折起、送月老紅線抽住宿券

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

七夕倒數，百貨熱銷情人節禮物包括飾品、包包、香氛、美妝等，相關類別銷售量較上月增加約1-2成，年輕客群居多的桃園百貨為此推薦相關商品與促銷，讓戀人能夠送對心意加溫感情。

Global Mall為預算落在5000至1萬元的情侶作提案，桃園A8、桃園A19推「八月放閃節」，以高顏值為主題精選不同色系之香氛、首飾、3C及情侶裝扮等祭出7折起，包括粉色手鍊、大地色系包款、帶有金屬光澤感的3C都是熱門選項，同時也規畫獨特約會行程，10日前至桃園A19「原岩攀岩館」兩人以上預約享9折起優惠；購物還能搭超值回饋，現可享「夏季卡有利最高6％回饋」，8日前會員於指定品牌用Global Mall聯名卡綁定GMpay消費滿1萬5000元享5％回饋、滿3萬元享最高6％回饋；9日至29日會員當日單筆消費滿2000元贈400點。

大江購物中心館內珠寶店櫃和時尚品牌推情侶專屬優惠，包括點睛品旗下、新進駐的鑽飾訂製品牌PROMESSA，應景推「同心鑽鍊」推薦價3萬5900元、「同心三十分鑽戒」推薦價6萬9100元，18日前於點睛品、PROMESSA、歐莉寶等珠寶店櫃消費滿萬可現抵400元；16日至25日在館內看電影，憑SBC星橋影城或電影節票根於餐廳消費達指定條件可享口福，包括點點心消費滿千送限量「香芋蘿蔔糕仔」等。

台茂購物中心即起至11日，百貨服飾6折起並規畫9大送禮專區滿千送百活動，像是服飾配件單筆滿8000元送400元商品劵；化妝品香氛／4F內衣單筆消費滿3000元送200元商品劵等；10日、11日特定時段還開辦七夕市集，嚴選逾30個攤位、餐車，包含不思閣小米甜甜圈、方人也鮮奶麻糬等，亦可挑文創手作飾品。

統領廣場情人節送禮推薦1F「DW」ELAN LUMINE系列，選配飾兩件組或任兩件正價表款組合8折起；此外，26日前單筆消費3800元有機會抽「承億文旅住宿券乙張」，業者更與「桃園大廟景福宮」合作，凡統領會員持會員條碼可免費獲月老紅線，消費2628元還可獲威秀電影票2張。