今年最令人期待的公益賽 第二屆富盟盃熱烈報名中

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迎接秋高氣爽的擊球樂趣，並透過活動做公益回饋社會，富盟傳媒特與中華兩岸青少年高爾夫協會、微光社會福利協會聯手舉辦『第二屆富盟盃高球公益賽』，時間預定是在今年9月11日，地點在福爾摩沙第一高爾夫球場(桃園市蘆竹區赤塗路80號)。

活動即日起開放球友報名，首波報名時間為7月20日起至8月20日止；報名費用每人7999元(包含擊球費、晚宴、參加禮、摸彩資格)。晚宴亦於福爾摩沙第一高爾夫球場餐廳舉行。

有關球賽相關問題可逕洽客服專線(02)2503-5550分機12王先生或是請加LINE : @fumontaiwan 洽詢。

球賽成績將以新新貝利亞制計算，至於球友最期待的獎品部分，主辦單位表示獎項仍在持續增加中！業已確定的獎項如下:

一、《 贊美酒店 》住宿券兩張

二、《大鵬灣大飯店》WONDER拍照快點翻譯機 WM-T29W 三台

三、《全久泰》白色球袋一個/白色波士頓包一個

四、《HONMA 》贊助50盒高爾夫球（ 一盒4條）

五、《杜克》

六、《宜蘭力麗威斯汀度假酒店》豪華/精選客房一泊一食平日住宿券乙張，市價 19,635元

七、《 Avitr》大禮包:

AAL Cello-5 真無線藍牙耳機，市價 2,280元

VeeGo 5000可立式磁吸行動電源，市價 1,590元（附贈磁吸環）

Uni Dual45 氮化鎵快充電源供應器，市價 990元

Uni G1 USB3.2 Gen2 100W 高速資料傳輸充電線，市價 880元

COLOR MIX 42W 智能三孔車用充電器，市價 499元

八、知名品牌帽子&夾克

九、《台明賓士》功能收納箱/高爾夫球袋/高爾夫球帽/手拿包&球

十、《富盟北隊》

噴霧美容器 4個，市價 18,000日圓

LED美容儀 5個 ，市價 36,000日圓

男士按摩器 1個 ，市價 23,800日圓

電子唇蜜 1個 ，市價 13,600日圓

美容器 10個 ，市價 5,000日圓

十一、《全國球場》果嶺券4張

十二、《Trust》野牛40打

十三、《夢特嬌》休閒帽+自動傘，共5組，市價 3,660元

十四、《廊香咖啡》一號開球木桿4支，市價 23,800元

十五、《JR東台北》都會客房住宿乙晚（含兩早），市價 15,000元

十六、《花蓮遠雄悅來大飯店》精緻山景客房／雙人房，市價 11,000元

十七、《中華航空》高爾夫球三盒和金酒，市價 2,500元

十八、《GOLF高爾夫雜誌》1號&5號木桿/6支鐵桿(56789p)/推桿1支/簡易型球桿袋，市價 60,000元

十九、《VESSEL》手拿包10個，市價4,500元

二十、《嘉儀KE》桌上型洗碗乾燥機，市價17,500元

主辦單位表示，總獎項金額超過350萬・第一特獎價值8萬8以上，且僅限付費的貴賓具有抽獎資格；贊助廠商、公關名額不列入抽獎名單，值得報名參賽球友熱切期待！