百億級投等債ETF首度配息出爐！年化配息衝6.4％

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美國聯準會如預期維持利率不變，但隨著美國通膨降溫、經濟活動放緩等跡象，市場認為降息腳步近了，焦點放在9月利率決策會議。集結「ESG篩選、月配息、收益平準金、長天期、殖利率優化機制」等5大特色的中信優息投資級債（00948B）迎來首度配息，1日公告第一階段分配評價結果，現金收益分配公布日為8月14日，8月15日買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為9月11日。

中信優息投資級債（00948B）第一階段配息公告出爐，此次以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為0.055元，以8月1日收盤價10.33元換算當期殖利率0.53％，年化報酬率6.4％。

根據中國信託投信官網、集保統計，中信優息投資級債（00948B）自今年6月12日掛牌後，規模在14個交易日即攻上百億元，截至7月26日來到了117.3億元，成長45％，而受益人數也從25,839人攀升至37,951人，增加47％。

中信優息投資級債（00948B）ETF經理人呂紹儀指出，隨著美國通膨壓力漸趨緩和，參考7月最新公布的聯準會經濟褐皮書顯示，美國經濟活動放緩，勞動市場持續疲軟，市場預期聯準會於9月降息的可能性大增，以截至7月30日的FedWatch工具降息預期來看，美國聯準會9月將進行首次降息一碼的機率達89.6％，可見投資人看好降息時機成熟。

此外，據統計2003年1月至2024年6月期間，當10年期美債殖利率攀升至4％時投資債券，彭博投資級公司債指數歷經3個月、6個月、1年及2年的平均報酬率分別來到1.7％、2.7％、4.8％、10％，顯示長期報酬率相對佳，投資人趁殖利率位於高位期間，分批布局息收較高的中信優息投資級債（00948B）。

呂紹儀認為，隨著高利率環境即將邁入尾聲，投資人除了可將資金配置在信評較高、違約率較低的投資等級債券ETF，像是00948B外，亦可搭配長天期美國公債ETF，如中信美國公債20年（00795B），主要是長天期債券對利率敏感度較大，待未來聯準會啟動降息循環後，後續資本利得的成長空間也較大。