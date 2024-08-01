Volvo XC40再攜金馬影后桂綸鎂 2024最新力作詮釋前進嚮往的自己

金馬影后桂綸鎂與北歐豪華汽車品牌 VOLVO 三度攜手合作，為 Volvo XC40 獻上全新形象廣告，以創新的「平行時空」話題為背景題材，從「前進嚮往自己」主題延伸撞擊出「多元宇宙」新火花，讓化身時空旅人的桂綸鎂駕駛 Volvo XC40 在平行時空裡遇見另一個自己，演技精湛的她一人分飾兩角，上演「在人生分岔路口走上不同道路」，兩個桂綸鎂，與兩個自己內心對話，娓娓道來成長心境，影片尾末簡單一句：「我很好，妳也做得很好」一演入魂，不僅把兩個不同自己的情感面精準詮釋，充滿省思的心靈猶令人回味再三，交織成動人心弦的質感心靈作品！

VOLVO再度邀請金馬影后桂綸鎂擔任 Volvo XC40 車款代言人，合作拍攝「前進嚮往的自己」全新車款形象大片，片中桂綸鎂在人生道路上駕駛 Volvo XC40 穿梭各個路口，在沒有回頭路的直行路中，突然上演命運交錯，遇到那位在交叉路口上做出不同選擇的自己，當年我如果做出這個決定會怎麼樣呢？人們總是不自主地想，但桂綸鎂駕駛著 Volvo XC40 緩緩訴說著，你/妳安心、自在、優雅地前行，無論哪個你/妳，都過得很好！

「前進嚮往的自己」，分飾兩角的她展現精湛演技，透過拍攝竟意外揭密桂綸鎂在演員以外，夢想工作竟是「生態觀察員」！這次在 Volvo XC40 車款全新形象大片中，桂綸鎂除了從現實生活中的自已出發之外，還分身擔任「生態觀察員」的角色，前進山林與大自然接觸。只見影片中的她，換上一身大地色與叢林系造型，登山、野營、觀察動植物樣樣來，更與生態保育團隊一起救援大型動物，全心投身於自然山林中的模樣，讓人看見桂綸鎂知性氣質以外感性的一面。事實上這個平行時空裡桂綸鎂擔任的「生態觀察員」，正是她回想當初自己，如果沒有進入演藝事業的話，她會義無反顧一頭栽進的領域，坦言：「如果真的有平行宇宙，我希望能夠做一個與環境對話的人。」

桂綸鎂對於「生態觀察員」的嚮往，其實也並不完全是過去式，平時因為演員身份，雖然讓她更容易在鎂光燈下獲得稱讚，但她卻因此更習慣在收工後獨處與自己對話、探索內心深處的自己。只要有空閒時間，桂綸鎂就會想暫時遠離塵囂奔向山林，透過自我對話及沉澱，讓心靈能獲得平靜及修復，正因為如此，想做「生態觀察員」的念頭一直在她心裡未曾散去，她表示：「因為在山林裡，我總是能獲得很棒的能量，它讓我很寧靜，可以把一切都放下來，然後只有純然的我與這個世界。這時候就會興起一個念頭，總覺得，很想要守護自然中的萬物，並靜靜地身處其中觀察、等待跟傾聽，我很期盼過著這樣的平靜生活。」

除了透過回歸山林獲得修復心靈的能量，桂綸鎂更無私分享自己「放鬆」的秘招就是「躺在自家地板上放空，讓自己全然的休息！」這對她而言不僅僅是放空，也是一種讓自己感官完全開放的狀態，她認為這些時刻能夠帶來意想不到的感受和啟發，對她的心靈平衡至關重要，而這種簡單而充實的方式，對她來說是一種重要的生活實踐，也是她在追求演員靈感和心靈平衡過程中不可或缺的一部份。

透過這次與 Volvo XC40 「前進嚮往的自己」的拍攝，正與桂綸鎂目前「心之所向」的狀態相互呼應，問起桂綸鎂是否已經成為當年嚮往中的那個自己？她思考沉澱片刻，答道：「我以前，就一直希望自己能夠成為一個從容的人。那個從容是心底非常舒服，對多數事物都能有所見地，不過依然有寬廣的同理心…這樣說起來，我目前，好像的確成為這樣的人了。」也是Volvo XC40 「前進嚮往的自己」影片末那一句：「我很好，妳也做得很好」。