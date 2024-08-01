逢興生技將永續融入品牌 強化業界的領導地位

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逢興生技今年夏重返亞洲生技大展，以「果凍保健品領導者」為題，展示其果凍保健品的多變潛能，並帶領集團相關企業極致化保健食品CDMO服務。今年展會上，逢興生技更推出全新LOGO，將永續發展的理念融入品牌形象，進一步強化其在業界的領導地位。

儘管今年展覽因颱風被迫延期，但逢興生技的展位仍座無虛席，吸引了各地的專業人士和消費者特地前來，指定要在展會上了解及體驗果凍保健品，並對服務的高品質和多樣性讚譽有加，使逢興成功樹立果凍專家形象，再次取得令人矚目的成績。

俗話說「十年磨一劍」，為提升全人健康，逢興生技甘願用二十年磨一「健」。公司於創立之初推出國內首條果凍劑型，隨後建造全台第一間果凍保健食品GMP工廠，為業界立下標竿，以卓越品質和風味打破大眾對保健食品的想像，自從在台灣市場推出後，迅速擴展至東南亞乃至全球市場。

逢興生技的果凍產品不僅在品質上精益求精，其軟硬度更可根據不同年齡層調整，製作出從軟爛到彈牙；口味部分也相當豐富多樣，從清爽、酸甜到鹹口，滿足各種味蕾偏好，並依照各種目標族群需求打造，累積超過三萬多筆配方，堪稱果凍藝術家，展現其強大的研發實力。

逢興生技多年來不斷充實研發量能，取得多項技術應用、核心原料及複方的海內外專利及獎項認可，並且持續精進技術，甚至推出不同容量與造型的外包裝，大幅提升美感及便利性，提供品牌先進們更全面且創新的營養保健方案。

不亞於一站式服務上的卓越表現，逢興生技也積極響應環保及永續發展。公司位於中壢的新廠榮獲LEED銀級認證，象徵其在節能減碳與永續發展方面的努力和成就；公司亦致力開發在地原料和環保包材，從產線認證到減碳都一應俱全。

結合豐碩醫學與營養知識、尖端科技與環保理念，逢興生技未來將繼續引領保健食品的創新潮流，打造更多符合國際市場需求的健康產品，為大眾帶來更健康美好的生活體驗。逢興生技官網: https://www.welbloom.com.tw/