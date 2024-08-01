悠遊卡定期票九月可以線上購買

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「TPASS行政院通勤月票」從去年7月1日上線，悠遊卡公司與16縣市合作陸續發行共20款不同區域的定期票，至今年7月底共售出近660萬張定期票，平均每月銷售50萬張以上。悠遊卡公司董事長林志盈表示，「TPASS行政院通勤月票」提供民眾更便利的交通服務及優惠，提升民眾使用大眾運具，成效顯著，尤其是中部地區銷售成長近70%。

悠遊卡公司表示，「TPASS行政院通勤月票」划算又方便，深受民眾歡迎，就今年7月與去年同期相較，民眾購買1200基北北桃都會通定期票成長11%；臺中市定期票大幅成長近70%；中彰投苗定期票則成長42%，在定期票推出後，民眾改搭大眾運輸工具有明顯成效。

使用悠遊卡購買各區的「TPASS行政院通勤月票」，不用記名就直接購買定期票，快速買完馬上使用，方便又省時！另以民眾最愛購買1200基北北桃定期票的銷售點排行，冠軍就在台北捷運，佔總銷售量77%，第二名則是成長最快速的悠遊付Easy Wallet App內建的悠遊卡加值機，其次分別是台鐵、桃園捷運以及全台銷售點最多的全家便利商店等。TPASS 悠遊卡是超級悠遊卡，在手機Easy Wallet APP上就可以直接購買，不受時間地點限制，非常便利，又享悠遊付筆筆最高3%回饋金，超優惠！

預計最快9月，悠遊付「嗶乘車」購買1200定期票功能將上線，使用嗶乘車的民眾就可以直接線上購買定期票通勤，且用手機搭車是許多民眾引頸期盼，相信也會帶動更多民眾使用。