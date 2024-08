NISSAN ALL NEW JUKE 最後典藏30台

NISSAN NEW JUKE開啟跨界休旅新時代,於2013年導入台灣市場至今歷經10年二代車型,以獨一無二的「原生不受限」個性,成為跨界休旅先驅,帶給車主無數美好回憶。第二代NISSAN NEW JUKE於2020年上市,以英倫潮旅設計理念,擁有魅力前衛的造型,再度獲得市場好評。NISSAN NEW JUKE目前僅剩最後典藏30台!即將告別台灣市場,為感謝消費者支持,裕隆日產提供絕版優惠8.8萬元購車金,買家們值得把握這最後機會。