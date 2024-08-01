NISSAN ALL NEW JUKE 最後典藏30台

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NISSAN NEW JUKE開啟跨界休旅新時代，於2013年導入台灣市場至今歷經10年二代車型，以獨一無二的「原生不受限」個性，成為跨界休旅先驅，帶給車主無數美好回憶。第二代NISSAN NEW JUKE於2020年上市，以英倫潮旅設計理念，擁有魅力前衛的造型，再度獲得市場好評。NISSAN NEW JUKE目前僅剩最後典藏30台！即將告別台灣市場，為感謝消費者支持，裕隆日產提供絕版優惠8.8萬元購車金，買家們值得把握這最後機會。

NISSAN NEW JUKE 魅力前衛英倫潮旅 引起聚焦造型

NISSAN NEW JUKE跨界休旅於2013年正式上市，以原生設計與強悍性能席捲臺灣車壇，創造跨界SUV嶄新風潮。承襲NISSAN家族語彙V-motion 2.0水箱護罩與濃烈歐系熱血跑格感，車身腰線以上融合跑車動感流線造型，顛覆大眾對於跨界休旅的想像。後續大改款NISSAN NEW JUKE延續英國進口方式引進，承襲「原生不受限」的車型設計美學，以特色分離式車燈組搭配LED Y字型魅力頭燈，顛覆大眾對於跨界休旅的想像，車側硬朗的肌理線條，散發濃烈歐系熱血跑格感，成為路上最耀眼的車款之一。

NISSAN NEW JUKE內裝媲美豪華進口跑車質感，配備新世代D-Shape真皮方向盤、承襲GT-R跑格三環式出風口和迎賓氣氛光源，搭配全新Monoform一體式跑格化座椅，兼顧舒適與包覆性。Moto GP排檔座造型源自重型機車油箱設計，最令廣大車迷印象深刻。對內裝質感要求的層峰玩家，還可加價升級頂級Alcantara麂皮內裝的J-Luxury奢華套件組，享受內斂奢華格調，指觸所及，盡是品味。

NISSAN NEW JUKE搭載1.0升渦輪增壓引擎與DCT雙離合器全新動力組合，包含 HRA0DDT渦輪增壓引擎為雷諾與賓士母廠戴姆勒共同開發，採用電動廢氣渦輪增壓器與渦輪增壓水冷式冷卻系統等創新技術，除加快渦輪作動反應外，更能快速降低引擎溫度、降低渦輪遲滯與提升耐用度，並運用東瀛戰神GT-R的鏡面缸孔熔射技術，搭配超增壓技術，最大扭力提升至20.4 kg-m直逼2.0升引擎的動力表現。

NISSAN NEW JUKE搭載的DCT濕式雙離合器變速箱附7速自手排，動力傳輸直接，傳遞更好的加速性能，並提升燃油經濟性，創造17.6 KM/L的完美油耗，搭配賽車級的換檔撥片與D-Mode整合駕駛模式，在毫秒換檔間都能充分感受到熱血澎湃的暢快感，盡享操之在我的駕駛樂趣。

NISSAN NEW JUKE配備豐富的娛樂系統，全車規標配8吋智慧影音多媒體系統，內建Apple CarPlay與Android Auto智慧手機連結功能，更搭載BOSE PERSONAL PLUS環繞音響系統，以人體工學量身打造全車8支揚聲器，包含高音、低音喇叭經過工程師精密的計算裝載在最合適的位置，零死角還原音場效果，創造絕佳聽覺饗宴。

NISSAN NEW JUKE上市以來就廣受各界好評，目前僅剩最後典藏30台配額，為感謝消費者的支持，裕隆日產提供絕版優惠8.8萬元購車金，敬請把握最後機會，入主英倫潮旅NEW JUKE，體驗原生不受限帶來的無限駕馭樂趣。歡迎消費者至 NISSAN 展間賞車試乘，相關優惠詳情請洽全國NISSAN展示中心或參閱NISSAN活動官網https://new.nissan.com.tw/nissan。