陸存款利率跌進「1」時代 年輕人瘋存錢攻略

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大陸7月底開始進入新一輪降息，從國有六大行發起，12家全國股份制銀行陸續加入，預計接下來將有更多中小型銀行跟進，大陸的存款利率也正式進入「1」時代。原本以為，降息有望提振大陸疲弱不振的消費，但似乎又是一種「理想很豐滿，現實很骨感」，起碼年輕人還是選擇繼續存錢。

存款利率大調降 多存一天都算虧本

在工商銀行、農業銀行等幾家國有大行最新官宣的存款利率表上，三個月、半年、一年整存整取掛牌利率均下調，分別為1.05％、1.25％、1.35％；二年、三年、五年整存整取掛牌利率也都調降20個基點，就算存五年，存款利率最高也只有1.8％。除了整存整取，活期存款年利率也調降了。

現在，以存人民幣（下同）100萬元為例，就算存五年期，最終到手利息將由之前的10萬元降至9萬元，減少1萬元。依照這個收益，長期看都跑不贏CPI增速，多存一天都算虧本。如果要比較將近10％的廣義流動性（M2），一般人選擇長期定存的話，就和做公益沒有太大差別。

這也是存款利率一降再降的原因：應對通貨緊縮風險，並刺激經濟成長。一般認為，在需求不足的情況下，降低儲蓄率可以鼓勵大家花錢拉動消費、促進投資。

推薦閱讀 陸12家股份制銀行 全下調存款利率

推薦閱讀 存款利率70多年來最低 大陸民眾仍恐慌式儲蓄

拒絕消費 「存款攻略」熱度直線上升

但問題是，降了存款利率，大陸的消費和投資的熱情就能上來嗎？目前還無法判定，但能明顯看到的變化是，為了應對利息下滑的「存款攻略」熱度卻直線上升。近一段時間，存錢攻略風靡各大大陸社交平台。這也顯示相較於消費，這屆年輕人更熱衷的無疑還是如何存錢。

在一些社群平台上，發文分享自己的存款進度常常成為熱門話題，「挑戰4個月存5萬」、「工作兩年終於存到8萬」等各種存錢、記帳攻略層出不窮。

實際上，近幾年來，大陸存款利率一降再降。但儲蓄率出現短暫下滑之後，很快又再回升。根據中國人民銀行最新公佈的2024年上半年數據，截至6月底，人民幣存款總額再增加11.46兆元，其中住戶存款增加9.27兆元，住戶存款餘額約為147.15兆元。一句話總結，就是「存款利率一降再降、降完還降，也不影響我繼續存錢」。

而讓年輕人愛存錢的一大原因，絕對與經濟有關。CNBC日前也報導，「報復性存錢」一詞日漸成為大陸社交媒體上的熱門話題，一些年輕人在經濟低迷下，設定嚴格的儲蓄目標、縮減日常開支，或者在社交媒體上尋找「存錢夥伴」，互相監督儲蓄進度，確保自己可堅持目標。

推薦閱讀 大陸消費降級 平價網購風吹向海外

推薦閱讀 陸消費新場景 三面向發力

年輕人荷包緊絀 摳門經濟成王道

中國市場研究集團（CMR）創始人Shaun Rein表示，2010年代的大陸年輕人喜愛消費，即使負債也要購買名牌手袋或iPhone等奢侈品；而現今的年青人傾向儲蓄，「反向消費」（努力削減開支）和「摳門經濟」（購物時用盡折扣和優惠）等詞彙日益流行，反映年輕人荷包緊絀。有26歲網民在小紅書上拍片介紹她如何每日只花10元作為膳食費，一個月支出限制在300元。

上海紐約大學社會學助理教授繆佳表示，大陸居民拒絕消費是真實現象。對年青人而言，因他們無法覓得好工作或難以提升收入，在沒有選擇的情況下，他們只能減少支出。

大陸統計局公布最新數據，6月份16至24歲青年失業率為13.2％，高全國平均的5％。而去年大學本科畢業生的平均月薪是6,050元，年增1％。總結而言，最根本的問題，在於經濟低迷下，年輕人「開源」難，只能選擇努力「節流」。