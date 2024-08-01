重新定義歐洲進口純電休旅 全新Enyaq ／ Enyaq Coupe純電休旅即日起預售

歡慶SKODA成立130週年，Škoda Taiwan今日(8/1)正式宣布：備受電動車迷高度期待的全新Enyaq純電休旅即日起展開預售。Škoda憑藉悠久的歷史和卓越的造車工藝，推出了一系列深受消費者喜愛的經典車型。身為 Škoda品牌首款純電作品，全新Enyaq車系不僅將全面撼動國內競爭激烈的電動車市，更為台灣車市首見，將增程版等級的大容量電池及最高續航里程的規格直接拉入170萬元內，此外，再創造了200萬元內唯一搭載雙馬達四驅之歐洲進口純電休旅的新標竿，不僅如此，Enyaq更是以「純電更是純車」的理念，讓消費者實現從燃油車轉電動車無縫接軌的體驗，Škoda Taiwan再次用聰明的價格，讓消費者享受到最高的規格。

Škoda旗下產品陣線迎來首款純電休旅新戰力－全新 Enyaq 結合絕美雙車型的外觀設計、Simply Clever 的高實用空間機能、強勁的動能輸出以及智慧車載科技，即日起限量預售。為歡慶品牌成立130週年， Škoda Taiwan特地向原廠爭取Enyaq 85 / Enyaq Coupe 85共130台、Enyaq Coupe RS 130台。各車型之限量回饋價分別為Enyaq 85（163.8 萬元）、Enyaq Coupe 85（171.8 萬元）、Enyaq Coupe RS（198.8 萬元）。邀請所有喜愛 Škoda 且嚮往純電用車生活的車迷們，即刻致電全省 Škoda電動車授權展示中心洽詢，搶先入主這款動感又迷人的純電休旅力作。

延續 Škoda專為電動車系精心刻劃且令人驚豔的新世代設計語彙、一貫的最高安全規格、高效率動能輸出，以及超越同級的寬敞空間等全方位產品優勢，Škoda Enyaq 採用福斯集團最新研發的MEB專屬電動車平台，休旅車尺碼卻擁有媲美小型掀背車的迴轉半徑 (僅4.65m)，讓市區穿梭行駛更為便利，其中採斜背式設計的Enyaq Coupe，除了擁有極為動感的造型曲線與身段，其風阻係數更僅有Cd 0.23。

全新Enyaq車系的強大產品優勢包括：擁有同級最高之續航里程達577公里 (WLTP測試標準) (註1)，全車系均配備同級車款中最大電池容量 82 kＷh (可用 77kWh) 之電池模組，透過DC快充進行充電，僅需28分鐘，即可將電量由10%充至80%，充份消除了消費者對電動車充電時間及里程焦慮之憂。動能方面，搭載後輪驅動單馬達的Enyaq 85和Enyaq Coupe 85擁有286 hp之最大動力輸出，至於配置雙馬達四輪驅動系統的Enyaq Coupe RS，最大動力輸出更是高達340 hp，在RS專屬內外觀套件的襯托下，更進一步挹注濃厚的純電跑旅風格，Enyaq Coupe RS不僅具備強悍的性能表現，更是國內電動車市場上，唯一200萬內唯一搭載雙馬達四驅的歐洲進口純電性能休旅，再搭配上極具氣勢的Cystal Face 白水晶光車頭護罩，不僅展現出捷克水晶工藝的晶透與細緻，更因其高亮的光源，能有效提升夜間行駛時之安全性。

至於全新Enyaq，不僅擁有絕佳的內裝質感，其豐富的配備水準，更是完整涵蓋了Matrix LED智慧複眼頭燈（全車系標配）、同級唯一配備前座中央氣簾（全車系標配9具安全氣囊）及三區恆溫空調系統，而RS車型更配有HUD 投影式平視顯示器+AR實境擴增功能、駕駛座按摩功能、Canton 音響系統 (全車12支喇叭) 等豐富配備，再搭配上功能齊全的新世代聰明EYE智能駕駛輔助科技及多項主被動安全配備，使得Enyaq在Euro NCAP撞擊測試亦獲得了五顆星的最高評等，讓每一位乘員都能享有最高規格的安全防護，打造全新Enyaq成為同級電動車款的新標竿。

Škoda Taiwan總裁李御林表示：「全新Enyaq自去年底於大鵬灣國際賽車場舉辦媒體賽道體驗活動首度亮相以來，便獲得消費者的高度關注和極高討論聲量，為了確保最佳的顧客服務品質，Škoda Taiwan及全省經銷通路更積極建構充電設施及電動車專屬服務中心，同時進行技術人員的培訓及認證。如今我們終於為台灣消費者帶來搭載最新三電系統軟硬體皆升級的新世代純電休旅。全新Enyaq不僅擁有同級車款中最充裕的駕乘空間及最高續航里程，動感帥氣的外觀造型無論是Enyaq或是Enyaq Coupe更是電動車市場上最吸睛的目光焦點，更重要的是要帶給消費者們無縫接軌的純電用車體驗。聰明的，一定馬上就懂。」Škoda Taiwan將於8月中旬於全省電動車授權展示中心盛大舉辦「全新 Škoda Enyaq純電休旅巡迴展演活動」，讓更多期待許久的消費者能夠近距離體驗Enyaq的純電魅力！