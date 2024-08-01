康揚輔具推出「凱米颱風輪椅族受災戶專案」

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凱米颱風肆虐中南部，驚人的雨量給許多家庭帶來了嚴重的淹水災情。作為國內知名品牌，康揚輔具（Karma Medical）面對這場災難，特別推出「輪椅族受災戶關懷專案」，即日起至8月15日接受申請，提供一系列貼心服務，幫助受災民眾早日重拾行動力。

在此次災情中，許多依賴電動輪椅的朋友遭遇了前所未有的困難。輪椅泡水受損，使他們的行動能力受到嚴重影響。康揚輔具感同身受，特別為受災戶準備了以下方案：

**方案A**：免費檢修泡水電動輪椅，讓使用者能儘快恢復行動力，重新擁有自主生活的能力。

**方案B**：購買康揚福利館的輔具產品享半價優惠，幫助受災戶以最低價格獲取必要的行動輔具，減輕經濟負擔。

換購康揚電動輪椅全車系新車及電控系統零件享優惠，幫助使用者更換受損的電動輪椅，重建生活的信心。

康揚輔具全球客服副理張白香指出，政府在凱米風災後，有許多補償財產損失的方案，但對身障人士來說，輔具不僅是財產，更是行動力和人權的一部分。她表示: 「我們希望藉由這個專案，能夠拋磚引玉，讓更多人看到身障朋友在災難後的困境，喚起社會對身障人士災後重建的重視和關愛。」

自成立以來，康揚輔具致力於實踐企業社會責任，積極推動環境、社會與治理（ESG）理念。在此次專案中，其特別強調「以維修代替丟棄」的環保概念，以實際的維修補助優惠案，讓受災戶不需要在身障輔具補助款的空窗期間，額外負擔購買新輔具的費用，並減少醫療廢棄物的產生。不僅關注受災民眾的物質需求，更達到環境永續。

康揚輔具（Karma Medical）專注於在台灣研發、設計和生產高品質的電動輪椅，持續倡導「適配」的觀念，提倡民眾購買輔具前，不應只考慮價格，而是在生活、症狀、身形與預算需求四大面向中，找到最切身合適的輪椅輔具。期待社會各界的支持，共同幫助受災朋友早日恢復正常生活，迎接生命中的美好時刻。如需進一步了解或申請，請訪問康揚輔具官網https://www.karma.com.tw/