SKM Park Outlets高雄草衙兩週年慶　會員好禮領不完

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SKM Park Outlets高雄草衙迎來兩週年慶，園區於8月1日至9月8日期間，推出一系列豐富的會員專屬活動和品牌優惠，為顧客帶來前所未有的購物與娛樂體驗。

在此特別時刻，SKM Park Outlets高雄草衙為會員準備了多重驚喜好禮。從8月1日至11日，會員可享點數三倍送，每人每日最多可獲得90,000點。緊接著，8月5日至11日的生日週期間，將抽出兩名會員，獲得單筆最高消費金額的電子抵用金回饋，單筆上限為10,000元。此外，從8月1日至9月8日，會員可以扣20點數參加頂級iPad Pro 2TB抽獎活動，市價高達91,400元。此外，銀卡會員還可扣點享受鈴鹿賽道樂園的尊榮體驗，包括賽道樂園指定設施、大魯閣打擊場及保齡球VIP室的包場體驗，與家人朋友共享美好時光。

本次週年慶活動中，集雅社與法雅客兩大生活品牌也同步推出周年慶優惠。集雅社即日起至8月18日，品牌會員享有集利金三倍送，並可參加不限金額抽獎，獲得三星電視等好禮。法雅客則在即日起至8月15日，會員單筆消費滿3,888元贈送20週年典藏紀念書籤組，消費滿萬更可參加抽獎，有機會抽中SAMSUNG Galaxy S24。

除了會員專屬好禮外，SKM Park Outlets高雄草衙也為喜愛運動與餐飲的消費者準備了多項優惠活動。國際運動品牌如NIKE、adidas、PUMA和New Balance皆推出折扣優惠，讓消費者以優惠價格購買喜愛的運動用品。同時，餐飲品牌TGI FRIDAYS與繼光香香雞也推出了針對體育盛事的特別活動，讓顧客在享用美食的同時，支持台灣選手。

SKM Park Outlets高雄草衙歡慶兩週年，8月11日當日開放旋轉木馬免費搭優惠(每人乙次)，快來一起同樂。圖／業者提供

鈴鹿賽道樂園也特別推出一系列慶祝活動，包含8月11日當日旋轉木馬免費搭乘以及全日暢遊雙人票優惠，並提供生日會員免費遊玩的機會。此外，酷奇拉家族的「星光劇團-舞動瞬間」表演，將於每週六、日下午4:30至5:00在CHILL廣場上演，帶給觀眾精彩的視聽饗宴。

欲知更多詳細活動內容，請至SKM Park Outlets高雄草衙官網http://www.skmpark.com/或Facebook搜尋「SKM Park Outlets高雄草衙」查詢。