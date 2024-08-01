創易集團領航國際健康產業千億商機

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台灣生技產業迎來重大突破！創易集團EZICON GROUP旗下精準健康服務型電商平台正式問世，標誌著台灣生技國家隊以AI智能化精準健康進軍大中華市場。根據Business Research Insights的數據顯示，2021年全球保健食品市場規模達到3756.13億美元，預計到2027年將達到5977.54億美元，年均增長率達8.05%。根據Data Bridge Market Research的數據，2023年全球健康食品市場規模為8788.4億美元，預計到2031年將達到18164.4億美元，年均增長率達9.5%。這些數據顯示，無論是大中華、美國還是日本，營養健康食品行業的增速基本沒有受到經濟波動的影響，展現出極強的市場韌性和無限潛力。

創易集團執行長陳翔禹表示，創易集團精準健康服務型電商平台，將提供創新的遠程全球線上健康諮詢服務，此服務旨在整合全球頂尖的中西醫專業資源。平台匯聚了中西醫師、營養師、藥劑師、健康促進與健康管理師等專業團隊，為用戶提供全面且專業的健康諮詢與健康建議，所有服務均由具備合法資格的專業人員提供。

透過此平台，用戶可以在家或任何地點輕鬆進行遠程健康諮詢，獲得專業的健康建議。無論是中醫的調養還是西醫的健康建議，創易集團的平台都能提供各種健康支持，實現資源的全方位整合。這種創新的整合方式，提升健康服務的效率和覆蓋面，更為患者提供個性化的綜合健康方案，滿足多樣化的健康需求。

創易集團精準健康平台導入AI技術，提供客制化健康管理服務。這些服務基於用戶的個人健康數據，利用AI進行深度分析，提供高度個人化、智能化、精準化的健康管理方案。

創易集團此次媒體發佈會，特別邀請整合醫學專業醫師天年健康國際董事長暨美國西南德保羅大學整合醫學研究所長謝其修醫師，以及澄交生物科技執行長陳志銘博士，兩位專家分享台灣品牌商如何從精準健康出發，與醫師對接精準健康處方，並藉由跨境精準健康平台模式，擴大出海新商機。