高齡健康產業博覽會登場 手術醫材知識平台「手術善其事」展亮點

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由生策會、生策中心，經濟部產業發展署、數發部數位產業署及國家衛生研究院聯合舉辦的高齡健康產業博覽會將於8月2日至4日假台北世貿一館展出，數發部數位產業署邀請「手術善其事」、「多扶事業」「家天使」、及「輔具家」，以數位科技《人生照顧旅程生態系》為主題，提供輕鬆規畫照顧方案，讓人生下半場精彩可期，歡迎有興趣民眾入場參與。

因應台灣即將於2025年邁入超高齡社會，未來平均每五人就有一人是65歲以上年長者，「照顧」已成為人生規畫的重點課題。當民眾面對相關資訊、服務資源或申請條件時，卻發現資料龐雜、凌亂且難以取得，使得規畫銀髮生活成為一大挑戰。

台灣每年約200萬檯手術，但手術前病患與家屬面對艱澀難懂的醫材，往往由於缺乏專業知識而無法做出正確選擇。即使部分民眾在術前上網搜尋，但所獲衛教知識礙於法規或太生硬專業，讓知識變的碎片不完整又難懂，日新月異的科技也加深醫材複雜程度，讓許多病患與家屬陷入選擇焦慮。

手術醫材知識平台「手術善其事」看見台灣病患與家屬的需求，以平台數據分析民眾關心的手術類別，大多集中在骨科、心血管科、眼科、泌尿科等退化性疾病的常見手術，網站用戶年齡分布35-65歲以上橫跨青壯與高齡長輩，顯示晚輩也關心高齡長輩的健康，協助上網尋找手術知識。有超過60%讀者想了解自身疾病成因與治療解決方案，20%關心治療費用，其他則是術後照顧，顯示出民眾面對疾病時缺乏完整手術知識的焦慮。

手術善其事總經理劉長昀指出：「在台灣，手術醫材衛教，必須仰賴醫師與護理人員解說。然而醫療業務繁忙，短時間難以深入解說複雜的醫材資訊，讓病患在就醫過程往往因資訊不足感到不安，甚至引起醫病糾紛。」從醫療訴訟數據顯示，有23%是因未盡告知義務，這也凸顯醫病關係面臨衛教不完整、病患不理解、醫生不自在等三大問題，而導致層出不窮的醫病糾紛。

「手術善其事」透過採訪醫師，再加上簡單易懂圖文內容，完整呈現出每個手術的前中後知識，滿足民眾對手術、醫材知識的需求。患者在充分掌握手術、醫材資訊的情況下，能在術前與醫師討論出最適合的治療方案，安心接受手術並早日康復。

未來手術善其事將持續深耕衛教知識內容，並積極與醫療院所、健康、照護產業合作，針對民眾手術前中後的需求提供更多元化服務，以手術知識為起點，與照護生態系各服務平台攜手合作，促進大眾健康幫助台灣進入優質的高齡化社會。

手術醫材知識平台「手術善其事」：https://www.presurgmedia.com/

「人生照顧旅程生態系」主題展區-數發部數位產業署專區網址：https://www.taiwan-healthcare.org/hats/zh/