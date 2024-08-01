光陽歡慶60週年 四大跨世代旗艦機種耀眼亮相

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走過60年，全球專業機車品牌KYMCO始終秉持「最得我心」品牌理念，陪伴超過一千五百萬位顧客、行駛超過一兆公里里程，KYMCO在生活的每個角落，陪伴我們每一位車主在各行各業中發熱發光，成為人群中最亮眼的光。

經過60年的淬煉，KYMCO持續創新與突破，搶在今年11月義大利米蘭車展正式發表活動之前，KYMCO率先藉由60週年廠慶新車發表會，在台搶先曝光前所未見的全新跨世代車款，包含了CV跨界系列的白牌旗艦CV-R2、CV跨界系列的黃牌旗艦代表CV-R5、立基Ionex創世紀「充換兩用」電車旗艦MiG9，與讓全球車迷引領期盼的紅牌大型電動重機街跑RevoNEX！四大旗艦車款完美體現KYMCO持續引領二輪車壇前行發展的企圖心！

光陽集團柯勝峯董事長表示：「科技與發明，持續推動人們生活形態的改變。從最早的化油器二行程引擎，到今天重視地球永續的綠能革命，在每個時代演進的過程，KYMCO總是堅持『最得我心』品牌理念，積極推動企業轉型，全心擁抱每個世代的社會責任，為更美好的未來而努力，致力成為全世界最亮的光。」

完勝各種挑戰！KYMCO CV-R2白牌道路拉力跨界旗艦主宰道路

身為KYMCO「Crossover Vehicle」CV跨界系列白牌旗艦的CV-R2，以「Road Rally」道路拉力為設計靈感，藉由運動化懸浮板件、穿透式導流空力、侵略性獠牙大燈、薄翼雙刃尾燈、操駕取向的中央龍骨架構，造就出CV-R2獨樹一格的跨界拉力造型，散發全面主宰的強大氣息。

CV-R2擁有為長途跋涉所設計的超大油箱、中央雙置杯架、45度腿部延伸踏板設計，提供遠程巡弋時的最佳機能與舒適度，結合底盤前緣抬升的設計，讓CV-R2輕鬆跨越各種道路障礙。CV-R2更搭載KYMCO獨家研發的PTM獨立後搖臂，提供檔車等級的操控性，讓CV-R2快意征服各種山道挑戰。

無所畏懼冒險前行！KYMCO 黃牌旗艦CV-R5 傳遞不朽ADV精神

定位為是KYMCO CV跨界家族中黃牌旗艦的CV-R5，擁有強烈二輪越野意象，經典的ADV摩托設計，簡約的現代車身線條，緊湊的機械感機能意象，跳脫市場上的既有造型，用全新的設計語彙，重新詮釋大型ADV速克達，傳遞永恆不朽的「無所畏懼，勇敢前行」ADV精神。

CV-R5配備全新開發的427c.c.高性能汽油引擎，可於轉速5,000轉時爆發4.1公斤米強大扭力，無論面對低速越障或是高速奔馳，CV-R5都能輕鬆操駕自如。搭配PTM獨立後搖臂，六連桿後懸吊避震，輕越野底盤配置，高剛性車架設定，完美展現新世代黃牌ADV冒險跨界旗艦的身份。

白牌電車王者！Ionex MiG9重新定義都會電車街跑旗艦

MiG9定位為KYMCO Ionex創世紀「可充可換、充換合一」技術的全新「充換兩用」電車旗艦。MiG9擁有豐富的片狀堆疊的美學概念，藉由低曲率的平面轉折、數位式排列大燈、巨型前進氣口、弓型後行車燈與距陣導光塊尾燈等設計元素，展現MiG9融合科技、都會、霸氣等特色。

MiG9具備Ionex家族中最強悍的動力性能、最先進的科技配備，與最豐富的電控機能。MiG9配備雙前置物空間、可容納全罩式安全帽的置物箱、舒適騎乘的延伸腳踏板、更低更窄的座墊設計，與更好的雙腳著地性，兼具機能與便利性的優勢，完美演繹KYMCO Ionex全新白牌都會電車街跑旗艦角色。

電車性能之王！KYMCO RevoNEX開創前所未見的純電街跑視野

讓全球車壇期待、重新定義電車性能天花板的KYMCO紅牌大型電動重機街跑RevoNEX，融合現代感的優雅線條與古典美學的設計元素，以半透視分割整流罩，經典子彈頭圓燈，搭配短巧上翹的後半身，前後呼應的造型尾燈，展現另人驚艷的復古創新工藝，散發全新電動車時代的科技未來感。

全新RevoNEX繼承KYMCO大型電動重機超跑SuperNEX的五大設計理念，以電子感應離合器與變速桿，結合先進電控系統、主動聲浪馬達、車輛個性模式，提供前所未有的重機操駕體驗，滿足現代街車騎士的內心渴望。

60年前，KYMCO從在地經營的小規模企業出發，歷經無數機遇與挑戰，持續成長茁壯，迄今已成為領導全球二輪產業發展的知名二輪車事業體。KYMCO相信，堅持走正確的路，一定能夠成就遠大的目標。KYMCO一路走來，不斷創新、突破自我；立足台灣、放眼天下。展望未來，我們會持續以「最得我心」的品牌理念，為更多的感動，全力以赴，讓每一個希望的光點都彙集成光束，讓來自台灣的KYMCO，成為全世界最亮的光。