北市公車司機2成逾60歲 屆齡退休恐加劇駕駛荒

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台北市公車駕駛人數逐年下降，缺額的部分一直都補不齊。現階段15家公車業者共缺1449位駕駛，且60歲以上駕駛員約有18.96％，5年內屆齡退休的駕駛恐高達925名，國民黨台北市議員詹為元擔憂，可預見的退休潮恐將造成駕駛人力荒。對此公運處則表示，駕駛員年齡已延長至68歲，同時持續替業者徵才、改善勞動環境與條件，檢討無效率班次，盼留住駕駛員。

詹為元指出，公車在大台北地區是許多人的代步工具，因其站點涵蓋範圍大易達性高。惟台北市現在正面臨駕駛荒，且問題越發嚴重，甚至因為無法符合勞基法導致公車意外頻傳。根據公運處資料顯示，15家公車業者共缺1449位駕駛員；而駕駛人員年齡數各業者60歲以上年齡，平均落在18.96％，代表隨著退休年齡屆滿各家業將平均少掉925名駕駛員。

詹為元強調，隨著綠色交通觀念興起，TPASS的銷量也不斷增加的情況下，公運處必須正視駕駛缺額問題，並檢討並盡速改善缺額狀況，，否則台北市的公車乘車環境將永遠無法得到改善，且疲勞駕駛導致駕駛員壓力大，這樣的惡性循環恐會造成台北市駕駛荒越來越嚴重，安全也逐漸出現疑慮。

首都客運總經理李建文表示，過去10年來，公車駕駛員的平均年齡提高了5歲，未來10年的老化速度可能又會更快，未來恐怕會變成「老人載老人」。至於要如何吸引年輕人願意加入公車駕駛員的行列？李建文也直言不諱表示「薪水待遇」是最重要的，其次年輕人也相當看重工作環境與勞動條件，如何能夠改善都是當務之急。

李建文也喊話政府，表示桃園市有補助駕駛員薪資1萬元，而台北市公車同業公會，於今年底會提出運價調整的需求，盼以此替所有駕駛員加薪，也希望政府可以予以支持。

對此北市公運處業務稽查科長郭献文表示，針對公車駕駛缺額問題，公運處提出「協助業者擴大招募」、「依實際乘車需求調整服務水準」、「改善駕駛勞動條件」等三大方向。而因應高齡化社會及汽車運輸業駕駛人力不足現象，交通部與內政部於2020年已共同修法，將大型車職業駕駛人的退休年齡可延長至68歲，盼藉此暫時紓解人力荒。