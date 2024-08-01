經濟部培訓製造業AI即戰力 攜手產業提升國際競爭力

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經濟部產業發展署於8月1日正式啟動「產業AI人才培訓計畫」，本次攜手Microsoft及Amazon（AWS） 國際大廠合作開發客製化課程，8月份於北中南各地舉辦13班AI基礎班，預計培養300家企業人才，落實區域均衡發展，首場AI基礎班課程於臺南及臺中兩地展開，加速中南部製造產業導入AI應用，滿足產業對AI人才的需求，促進產業升級轉型，提升我國產業國際競爭力。

本次基礎班課程攜手Microsoft與Amazon（AWS）兩大國際大廠合作，為臺灣製造業量身打造基礎AI課程，內容涵蓋AI基礎知識到應用，不僅探討鑑別式與生成式AI的理論與實作，更將聚焦於生成式AI在製造業的創新應用。其中，課程內容將充分利用雲端平臺的優勢，讓學員於熟悉之介面上進行實作演練，快速將AI技術應用於實際工作，以滿足產業實務需求。

為考量區域產業均勻發展，8月份初期先行鎖定中南部重點產業，如：化學、紡織、工具機、自行車、鋼鐵等產業，進行AI人才之基礎班培育，期待AI先進技術落地產業應用，後續規劃將遍布北中南各地。另因應產業轉型普及需求，經濟部已參照國際大廠課綱架構，規劃進階公版教材課程，並邀集產學研專家籌組專家委員會進行審查與編修，預計於9月陸續開設AI種子班，希冀透過企業種子人員培訓，促進產業AI人才擴散，加速帶動產業AI化，全力推動臺灣成為「人工智慧之島」目標。