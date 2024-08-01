卓也小屋插旗日本北海道精靈露台 8月1日正式揭幕

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成立於2001年的｢卓也小屋｣，從開設臺中大安第一家庭園餐坊，接著到苗栗三義開始經營休閒度假園區、2004年成立植物染工坊，2008年榮獲經濟部產業發展署頒發之創意生活產業認證。2018年，｢卓也小屋｣在中衛發展中心的輔導下，不斷地提升產品品質和服務內涵，並於2022年成立臺灣創意生活產業協會，由卓也藍染創辦人鄭美淑擔任理事長，促進創意生活產業跨域合作交流，推廣創新經營模式與臺灣美學觀光，共創產業價值延。

至今，除了苗栗三義園區蔬食餐廳、民宿、下午茶、藍草園、物染基地、植物染體驗工坊及植物染手工小舖等，還於臺中、臺南及宜蘭各處陸續開設新據點。今（2024）年8月1日更是跨出國際的第一步-日本北海道新富良野王子飯店管理的精靈露台森林工坊，而此刻對卓也而言，意義非凡，因為這是首例，精靈露台15家森林工坊第一家接受非本國人設點。

北海道新富良野王子飯店的精靈露台（ニングルテラス）為北海道知名劇本家倉本聰所規劃打造，共有15間以自然的素材或是北海道在地工藝為主題-森林中的小小工藝村。

精靈（ニングル、Ningle），也登場於倉本聰所著作的同名舞台劇，在北海道原住民愛奴人的的語言中是一種身高約15公分，相當有智慧且熱愛自然的森林小人。倉本聰及新富良野王子飯店打造這樣的園區，就是希望來到此處的遊客可以藉由穿梭在森林之中並遊覽各個工藝店家更加親近自然環境。

受同為經濟部產發署認證創意生活產業的薰衣草森林董事長及薰衣草在地同仁牽成，讓卓也有機會把作品呈現給倉本聰，並得到他們的眷愛，經過幾次洽談，他們團隊相當肯定卓也在染布上的環保、在地及自然呈現的多樣色彩。

倉本聰精靈露台的團隊要求是，必須有工藝師、要用當地的素材、要有獨特性。這幾個月以來，卓也把臺灣工藝師、裁縫師帶到這裡來開始利用當地葉材製作蒸煮移印染，除了有毛絲巾、披肩及領巾，還利用蓋布做一些包包、小飾品，甚至背心等。

卓也團隊經過約半年時間的洽談、規劃及施作，於今（2024）年8月1日正式在精靈露台內開店「卓也-花葉之家」，並以森林小屋中的森林為意象設計店內風格，販售各式以北海道的植物所染色製作的移印染商品，歡迎國內外旅客參觀。

創意生活產業致力於臺灣生活風格的創新營運模式推廣，鄭美淑作為臺灣創意生活產業協會理事長，希望帶頭做起，引領更多臺灣創意生活產業一同打開國際市場，擴展國際合作機會，並期待未來可吸引更多海外觀光客來臺深度體驗，讓旅人領略創意生活產業最深層的感動。更多資訊請見北海道精靈露台官網（https://www.princehotels.co.jp/shinfurano/facility/ningle_terrace_store/）。