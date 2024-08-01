南投也有全球最美書店 「蔦屋」旗艦店進駐埔里

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南投縣長許淑華去年引進精英開發投資10餘億元，於國六愛蘭交流道出入口打造日月町複合式商場，全球最美書店「蔦屋」（TSUTAYA BOOKSTORE）旗艦店也進駐，商場1日開幕，許淑華出席剪綵。業者強調，商場位處前往日月潭、清境合歡山的必經之路，他看好未來發展。

日月町複合式商場分為3個區塊，一是引進日本書店品牌TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋旗艦店及東京超人氣咖啡店「WIRED CAFÉ」進駐，二則設置中油加油站、特爾電力超充旗艦站，另外一區是利用在地食材的餐車限定店，包括日月本家、朝霧茶莊、有益帖、洪鑼灣等，餐車各具特色，1日盛大開幕，南投縣長許淑華、埔里鎮長廖志城及政商人士剪彩祝賀。

許淑華說，日月町在埔里開幕，也將國際視野帶進南投，商場以生活為核心概念，匯集購物、觀賞、休息、餐飲及放鬆心靈，提供日月潭觀光軸線、清境合歡山觀光軸線旅客休憩場所，並行銷在地的農特產品，帶動地方繁榮。

投資人洪乙彥信心滿滿指出，在這裡看到日月町，未來日月町要迎向全世界，因為日月潭國內外觀光客多，商場位處前往日月潭必經之路，他看好南投未來發展。這只是投資南投的起手勢，第二期投資計畫是規劃「魔法森林」，第三期則是建立人才平台及農產品、商品平台，還有聚集藝術家的平台，並形成創意平台，相信不久即可實現。