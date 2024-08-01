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北市義大利麵店「麵日和」遭指環境髒亂 衛生局稽查抓10缺失

  • 中時即時 劉瑋晴
台北市衛生局31日前往中山義大利麵食館「麵日和」現場稽查，查有地面不潔衛生缺失。（台北市衛生局食藥粧地圖提供／劉瑋晴台北傳真）
台北市衛生局31日前往中山義大利麵食館「麵日和」現場稽查，查有地面不潔衛生缺失。（台北市衛生局食藥粧地圖提供／劉瑋晴台北傳真）

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有網友在Threads發文表示，中山義大利麵食館「麵日和」環境髒亂「用餐環境史上最噁沒有之一。」台北市衛生局31日前往現場稽查，查有多項衛生缺失，已要求於8月7日前改善，複查如仍不符規定，將依食安法處6萬到2億元罰鍰。業者在臉書表示，一直都有在盡力清潔，但因為漏水無法根治，如果無法忍受惡劣的環境，請不要浪費寶貴時間專程來參觀。

衛生局31日前往現場稽查，查有冰箱邊框不潔、冰箱食材未覆蓋、冰箱結霜、烹調區牆面油汙不潔、烹調設備不潔、地面不潔、牆面有灰塵、未能立即出示食品從業人員體檢報告、未能出示病媒防治紀錄、作業人員未依規定配戴工作帽等多項衛生缺失，並要求業者於8月7日前改善。

業者在臉書發文無奈表示，近期看到很多顧客提到用餐環境骯髒，對未能提供更舒適的環境表示歉意，針對用餐區和廚房地板髒污是因為廚房漏水造成的，已請幾家水電公司解決漏水問題，但一直無法徹底解決，甚至過年就花了3天的時間把黑色的汙漬全部拿掉，但由於漏水，沒過幾周地板又變髒了。

業者強調，如果無法忍受惡劣的環境，請不要浪費寶貴時間專程來參觀，真的不想讓來餐廳的顧客感到不舒服，也很抱歉無法提供像樣的環境，除非找到可以解決漏水問題的人，否則他們不知道如何解決這個環境問題。

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