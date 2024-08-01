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期貨最新報價 8／1期交所夜盤行情

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08/01(四)盤後時段主要期貨收盤價格一覽：(僅供參考)

1.盤後時段臺指期084今天18時05分(較開盤參考價) 下跌132.00點，為22,526.00點。

2.盤後時段小臺指期084今天18時06分(較開盤參考價) 下跌133.00點，為22,527.00點。

3.盤後微臺指期084今天18時06分(較開盤參考價) 下跌135.00點，為22,525.00點。

4.盤後時段電子期084今天18時06分(較開盤參考價) 下跌8.85點，為1,199.70點。

5.盤後時段小型電子期084今天18時06分(較開盤參考價) 下跌8.65點，為1,199.90點。

6.盤後時半導體30期貨084今天18時00分(較開盤參考價) 下跌42點，為6,004點。

7.盤後時段元大台灣50ETF期貨084今天17時53分(較開盤參考價) 下跌1.20點，為183.10點。

8.盤後時段小型元大高股息ETF期貨084今天13時32分(較開盤參考價) 上漲0.85點，為39.19點。

9.盤後時段美國道瓊期貨094今天18時08分(較開盤參考價) 下跌67.00點，為41,116.00點。

10.盤後時段美國標普500期094今天18時07分(較開盤參考價) 下跌18.00點，為5,578.00點。

11.盤後時段美國那斯達克100期貨094今天18時07分(較開盤參考價) 下跌89.00點，為19,601.00點。

12.盤後時段美國費城半導體期貨094今天18時04分(較開盤參考價) 下跌88.00點，為5,259.50點。

13.盤後時段富時100指數期貨094今天17時26分(較開盤參考價) 下跌30.00點，為8,349.00點。

14.盤後時臺幣黃金期貨084 結算在9,681.0點，（今日無成交）。

15.盤後時布蘭特原油期貨104 結算在2,660.00點，（今日無成交）。

16.盤後時台積電期貨084今天18時09分（較開盤參考價）下跌11.00點，為950.00點。

資料來源：台灣期貨交易所

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