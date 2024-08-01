「2024亞太BIO健康生技大獎」8月1日隆重登場

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「亞太BIO健康生技大獎」被譽為亞太地區生技健康產業的最高榮譽，象徵生技企業品牌卓越的創新、優異的品質嚴發技術的專業精神。該獎項涵蓋範圍從企業經營、未來市場規劃、技術創新、品質管理，全方位評鑑生技健康產業領域優質產品及卓越技術製程研發。

生技公會舉辦第五屆「2024亞太BIO健康生技大獎」，每年吸引無數傑出企業參與。該獎項旨在表彰在生物技術、美容保健和健康產品領域中表現卓越的企業品牌，連續四年成為生技健康產業界及消費市場中最具權威的至高榮譽獎項。

獎項評審過程由產學研專家組成專業評審團，歷經數月嚴格篩選，從原料研發、創新專利、品質把關、國際行銷、AI數位化、服務廣度與深度等多方面進行全方位審核。2024年將頒發傑出健康生技品牌獎、卓越品質獎-生技健康類、卓越品質獎-生技美容類三大殊榮。

生技公會榮譽理事長王孝慈表示：台灣即將邁入高齡化社會，生技健康產業更將成為未來首要的發展重點，而「亞太BIO健康生技大獎」更是每一年都以公平公正的要求進行嚴格把關審查，每一位得獎者都是穩健踏實、實至名歸的產業典範、企業楷模，同時也期待獲獎者以優秀的產品打開國民外交，接軌全球生物科技產業，使台灣成為全球生技健康的領航者。

榮獲「2024亞太BIO健康生技大獎」是生技健康企業在產業發展的榮耀，這不僅僅是對企業過去成就的高度肯定，更是對其未來發展的強力認證。獲獎企業將在國內外市場上擁有更高的知名度，並能吸引更多國際合作機會，進一步拓展全球市場。

台北市生物技術服務商業同業公會 理事長李淳廉。圖／主辦單位提供

生技公會李淳廉理事長表示：今年是台北市生技公會成立20周年，很榮幸能在此一同見證「亞太BIO健康生技大獎」，台灣作為亞太地區的中心，是集結歐美、亞太市場的重要樞紐，加上擁有豐富的研發能力，為健康生技產業提供極佳發展平台，感謝今天所有得獎企業的努力不懈，造就了台灣生技展業的蓬勃發展！

生技公會將繼續秉持「強化在地、連結國際、放眼未來」的精神，致力於提升品牌的國際影響力，推動生技健康產業在全球市場上的發展地位。

2024亞太BIO健康生技大獎 得獎名單

【傑出健康生技品牌獎】嚴選產業界擁有創新技術、原料研發實力，並結合人文社會關懷層面，促進經濟同時亦為大眾的健康福祉做出貢獻的傑出品牌。

得獎廠商：

● 苼莛國際生技

● 柏立奧有限公司─BODY GOALS

【卓越品質獎-生技美容類別】根據品牌研發原物料的選擇、商品品質控管、創新技術的研究、與行銷通路多元化…等四大方向評比。

得獎廠商：

● 凱笠恩國際─花粹香氛美白身體乳

● 知登國際─私密舒緩修護生物纖維敷膜

● 韓妍生技─韓國LAB iuco專利胜肽美顏膠原蛋白粉

● 亞太聯發生醫─陽傘高效美肌水防曬

【卓越品質獎-生技健康類別】綜觀評比產品的獨特競爭力、創新研發力、品質控管力、全球化經營佈局、以及企業成長價值的卓越廠商。

得獎廠商：

● 冠軍國際生醫─絕世好靚

● 冠軍國際生醫─厚膠原好眠飲

● 冠軍國際生醫─油切跳跳錠

● 凱笠恩國際─Easy Eat 低糖輕氧奶昔

● 芸希悅企業─芸希悅高單位魚油

● 秀得美國際─基泌肽

● 苼莛國際生技─ B群+C鋅鎂全能膠囊

● 地成企業─植萃精油乾洗手