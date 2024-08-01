《電零組》台達電：液冷散熱打入輝達供應商 Q3、Q4優於上半年

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【時報記者張漢綺台北報導】儘管大環境不佳，AI伺服器及資料中心需求強勁，且其他產品平穩，台達電(2308)董事長鄭平表示，水冷板(Cold plate)、液冷散熱核心設備CDU(流量控制單元)及風扇都在Nvidia合格供應商名單中，第1台液冷散熱產品將於第3季開始交貨，預計明年會放量，今年第3季、第4季一定會比上半年好，下半年也會比去年同期好。

台達電今天下午舉行法說會，由鄭平親自主持，AI伺服器需求強勁，加速液冷散熱滲透率，針對法人引述競爭對手表示，台達電液冷散熱系統未在Nvidia參考設計名單中，一向不評論訂單及客戶的台達電罕見直接澄清，公司不僅電源為Nvidia合格供應商，水冷板(Cold plate)、液冷散熱核心設備CDU(流量控制單元)及風扇都在Nvidia合格供應商名單中，成為Nvidia新一代GB 200電源及液冷散熱大贏家。

鄭平表示，第1台液冷散熱產品將於第3季開始交貨，不過今年量不會很大，量大在明年，由於這些都是新技術，對大家來說都是新東西，還有很多需要改善的空間，實際出貨後還要看整個市場狀況。

AI伺服器出貨逐步放量，台達電挾技術優勢，AI伺服器電源市佔率高達50%，DC-DC電源市佔率更高達70%，今年上半年AI伺服器電源營收年增1倍，營收佔比約4%到5%，台達預估，今年AI伺服器電源佔營收。

台達電第2季合併營收為1034.44億元，季增13.3%，年增2.88%，由於高階電源產品及被動元件出貨攀高，營業毛利為353.02億元，季增31%，年增20.19%，單季合併毛利率為34.13%，季增4.61個百分點、年增4.92個百分點，創下單季歷史新高，營業淨利為131.33億元，季增77.6%，年增27.72%，營業淨利率為12.7%，季增4.6個百分點，年增2.47個百分點，稅後盈餘為99.48億元，季增72.6%，年增22.07%，為單季歷史次高，單季每股盈餘為3.83元。

台達電113年上半年合併營收為1947.42億元，年增0.69%，營業毛利為622.5億元，年增13.31%，合併毛利率為31.97%，年增3.56個百分點，營業淨利為205.27億元，年增9.84%，營業淨利率為10.54%，年增0.88個百分點，稅後盈餘為157.12億元，年增4.35%，每股盈餘為6.05元。

展望第3季，鄭平表示，第3季及第4季一定會比上半年好，下半年會比上半年好，也會比去年同期好。

電動車市況不佳，台達電再度下修今年電動車成長幅度，上次台達電下修後，預期今年電動車成長約20%，不過今年上半年電動車業務僅成長12%，鄭平表示，全年可能會低於這個水準，看第4季客戶銷售狀況，不過今年上半年電動車業務毛利率還是往上走，即使今年電動車業務不成長，還是會賺錢不會賠錢。