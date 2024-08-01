6月住台東抽萬元旅遊金開獎 近700名幸運兒名單出爐

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為促進東部觀光，台東縣府「6月住台東」祭出最大獎6萬6000旅遊獎勵金及多項豐富大獎，吸引破萬人次登錄，今天抽出近700名幸運得主。全程採線上直播並由律師陪同見證，吸引1.1萬人線上觀看，許多網留言友許願「7月、8月住台東會有嗎？」

台東縣府推出「6月住台東抽萬元旅遊金」，六六大順旅遊方案頭獎高達旅遊獎勵金6萬6000元，貳獎旅遊獎勵金6600元，及台東住宿券、熱氣球嘉年華繫留體驗券，特別獎是價值1萬8000元的兩人熱氣球自由飛搭乘券，原本共666組獎項，之後更追加台東-綠島來回船票等好禮。

台東縣府交通及觀光發展處觀光管理科長吳怡雯指出，參與本次抽獎的不乏香港、越南、美國的國外遊客，最特別的是，有1名遊客到關山某民宿長住了28天。7月5日活動截止共有10237人登錄，經審查扣除重複登錄、住宿在非交通部觀光署登錄旅宿飯店等不符資格的583人後，共計9654人符合抽獎資格。

交通及觀光發展處長卜敏正受訪表示，活動初步估計帶來2億經濟效益，而其他獎項包括住宿、熱氣球搭乘券等，這些獎項將以郵寄方式寄出，相信能再為台東創造旅遊高峰。

卜敏正提醒，將以電話通知得獎人，「僅通知獲獎以及告知領獎所需資料，不會要求預付任何稅金或繳款」，籲請所有得獎人在10月5日依相關規定領獎，否則視同放棄。得獎名單詳見「台東就醬玩 Amazing Taitung-台東縣交觀處」網站。