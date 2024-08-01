台南文旦挺過凱米 「文旦守護神」風雨無阻果農感謝不已

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凱米颱風暴風雨重創台南農作，但麻豆文旦憑藉果樹體質佳、果農落實消毒、園區管理，再加上台南農改場研究員張汶肇風雨無阻的技術指導，8成以上文旦成功挺過風雨摧殘，品質不受影響，麻豆農會與果農公認張汶肇功不可沒，讚喻為「文旦守護神」。

麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，台南市文旦種植面積達1104公頃，佔全台28％，其中麻豆區是主要產區，種植面積約841公頃，占台南的76.2％，是全台最大文旦產地。

孫慈敏指出，本次凱米颱風造成埤頭里嚴重積水，但果農在台南農改場研究員張汶肇的耳提面命下，日以繼夜迅速展開消毒，清整果園環境，以高效率恢復果園正常運作，也因為農改場與果農的通力合作，讓結實累累的文旦幾乎都完好無缺的繼續成長，初估果農受損情況平均不到2成，經農改場評估後，文旦與紅柚均體質健康，一個多月採收時，仍能維持甜美風味。

麻豆果樹第12產銷班班員施新侑表示，台南農改場研究員張汶肇在颱風還沒過境前，就已在個人臉書公布颱風災情因應辦法，若果園淹水要掌握時效隨即消毒，沖洗每顆文旦、紅柚，遇到樹根受損，要立即為果樹根部壤鑽洞增加透氣性。

施新侑指出，張汶肇在颱風期間也不時傳訊與打電話詢問果農的情況，和果農的關係已像至親好友，他平時向張汶肇學了很多專業知識與技術，果樹都很健康，才能挺過這次5天淹水，保住了8成以上的紅柚，品質都不受影響，相當感謝台南農改場與張汶肇的幫忙。

張汶肇1日前往新竹考察，仍關心麻豆地區柚農的狀況，他表示，和麻豆地區柚農長期相處，彼此都很熟，大家都像好朋友一樣，所以不希望這些好朋友們因颱風受到無謂的損失，才會颱風天冒著風雨前往麻豆巡視幫忙，這些都是農改場的份內工作，面對農會與果農叫他「文旦守護神」，他謙稱不敢當。