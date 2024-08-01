《國際經濟》歐元區7月製造業PMI持續陷入困境 產出下降加劇

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】周五公布的一項調查顯示，歐元區經濟仍在掙扎中，7月歐元區製造業活動仍陷於萎縮，產出降幅創下今年最快速度。

標普全球編製的HCOB歐元區製造業PMI終值，在七月來到45.8，同於六月，略高於初值預估的45.6。兩年多來，該指數一直低於50榮枯線水準。

相同的數據，德國為43.2，法國為44.0，歐元區以外的英國為52.1。

歐元區衡量產出的指數，從6月的46.1降至7月的45.6，為近7個月新低，儘管僅略高於初值的45.3。

漢堡商業銀行(HCOB)首席經濟學家Cyrus de la Rubia表示：外界普遍認為，歐元區經濟將在下半年加速復甦的看法，正受到衝擊。

「有鑒於這些疲弱的數據，我們可能需要將今年GDP成長預測，從0.8%調降。只有希臘和西班牙還能看到有意義的成長，不過成長動能也已顯著放慢」。

需求已經連續兩年多下滑，7月下降速度更快，顯示需求不會迅速改善。代表需求的新訂單指數從44.4下降到44.1。

而儘管工廠成本在增加，但是它們仍在削減價格。

de la Rubia說，歐洲央行對此可能有複雜想法，投入價格(成本)的上揚，可能推高通膨，但是利潤率下降，可能有助於抑制通膨壓力。