聯準會9月可望降息 鉅亨買基金：無論降息與否 美股都是贏家

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聯準會最新利率決策會議宣布維持聯邦基金利率5.25％~5.5％，主席鮑爾暗示最快9月降息，此舉激勵美國股市與債券上漲。更令人關注的是，聯準會轉向重視通貨膨脹率與勞動市場狀況，即使通貨膨脹率沒辦法繼續快速降低，只要勞動市場有惡化跡象，聯準會就可以啟動降息。

「鉅亨買基金」投資研究部表示，目前仍有許多數據上的矛盾是聯準會遲遲不能啟動降息的原因。首先是美國政府的產業政策何時能對製造業生效？產能利用率逼近高點的同時，扣除飛機與國防的資本財訂單年增率卻逆勢下降。勞動市場方面，新增非農就業人數與失業率分歧外，實質薪資年增率也與實質個人支出年增率脫鉤。聯準會想要等待更多數據，確認製造業與勞動市場狀況，才能判斷調降利率是否導致經濟再次過熱。

不管是共和黨的川普還是民主黨的賀錦麗獲勝，兩者都不太可能取消擴張性的財政政策。對聯準會來說，擴張性的財政政策會大幅降低美國經濟陷入衰退的風險。「鉅亨買基金」投資研究部認為，所謂的數據分歧，最終都會透過勞動市場、企業投資與消費等數據轉佳而取得新共識，消除聯準會對於經濟衰退的擔憂。

「通貨膨脹率」依舊是未來市場關注焦點，只要通貨膨脹率能進一步接近政策目標，聯準會就有機會於今年開始降息(目前市場預期年底前降息機率為100％)，而只要聯準會於勞動市場顯著惡化前降息，美國經濟更不可能陷入衰退。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，只要美國經濟沒有突然陷入嚴重衰退，不管是因為經濟過熱而無法降息，或通貨膨脹率回到目標而開始降息，兩者對於美國股市都是利多。對於美股基金配置比重較低的人，建議可趁美國大選前不確定性而造成的震盪期間進場佈局，等待選後政策明朗化的上漲契機。現在在鉅亨買基金享有零手續費優惠，同時也建議投資人可運用鉅亨買基金的逢低自動加碼投資方案「超底王」，投入長期看好的美股市場，以長期持有、紀律投資，有效把握市場回檔契機，更有機會提高投資戰果。