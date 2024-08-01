澳門要求駐澳人員簽一中承諾 陸委會：做好最壞打算

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陸委會今表示，外交部原派駐陸委會澳門辦事處的人員，因派任已經超過10年，於7月23日調回國內，但因澳門政府片面設置申請簽證的政治條件，即新派駐人員須簽署遵守一個中國原則的書面承諾，我方無法同意，並正告澳門政府盡速屏除不必要的障礙，友善處理澳處人員的派駐問題，讓我方人員正常輪替。

陸委會副主委梁文傑1日在例行記者會公布上述消息，並強調，倘若澳方仍堅持損人不利己的作為，「我方也會做最壞的打算」，屆時一定會衝擊台澳民間交流，還有澳門的國際形象，其衍生的負面效應，澳方需自付完全責任。

據陸委會消息，目前在澳門辦事處還有14位當地雇員，及陸委會的兩位秘書派駐當地。香港辦事處則是以當地雇員為主，已無政府人員派駐。

梁文傑表示，台灣和港澳的歷史淵源深厚，但因政治情勢演變，造成我在港澳派駐人員遇上困難。他指出，該外交部派駐人員在當地已經待了10年，從個人生涯、家庭和政府的角度來說，沒有辦法硬是要求其留在當地。

梁文傑續指，兩位陸委會人員在當地已經待了7至8年，若離開，新赴任人員同樣將會被要求簽署一中承諾書。而我政府單位派員赴港澳一定要知會對方，若對方堅持，就沒有所謂變通的空間。

這對在澳門當地工作或旅遊的台灣人會造成什麼影響？梁文傑介紹，外交部派駐人員在當地會處理護照、入出國證明書及簽證文件的驗證等工作，目前這類工作只能夠用網路預約和遠端監控的方式，轉交我外交部相關單位處理，這就會造成很多不便。