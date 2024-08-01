開箱北榮飯店級醫護宿舍 配備專屬衛浴、制服免費專人送洗

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由潤泰集團善心捐建「台北榮總新醫護宿舍大樓」1日開放入住，此大樓斥資新台幣超過21億元（含土地）。台北榮總院長陳威明特別在門口迎接第一批入住的護理人員，陳威明表示，當初建立新的醫護宿舍的起心動念是因為看到原本的護理人員宿舍被評為「鬼屋」，甚至是「連鬼都不敢住」，在捐贈者幫忙下，不到500天就完工啟用，正好接上護理師短缺時刻，院方照護醫護人員，「最大受益者還是病人」，畢竟醫院為病人而生。

「醫院是為病人而生」，陳威明說，台北榮總新醫護宿舍大樓特別在一樓設置值班床，讓藥師、醫檢師、放射師、呼吸治療師等需要值班的同仁都可以使用，期許優質的工作環境，希望更多優秀人才，加入北榮團隊，提供最高品質的醫療服務，守護全民健康。

陳威明進一步指出，北榮醫護人員宿舍，新宿舍每月租金為1000元，因為舊宿舍就是1000元，換到新宿舍不想增加護理師、住院醫師的負擔，目前可以提供1200多人入住，一旦有緊急狀況，可以立即幫忙，如新冠疫情期間，台北三大批發市場、京元電子的快篩服務，同仁清晨4點出發，但凌晨捷運還沒發車，住在宿舍的醫護人員就可協助，如颱風來了，道路斷了，「北榮可以繼續守護病人」。

以北榮所在的天母地區，一個人租一間五坪的小套房，租金約需1.2萬至1.3萬元，但宿舍僅需1000元，可以省下不少開支；北榮除提供新的宿舍，還有運動場館、餐費補助，便宜的福利社、幼兒園，讓醫事人員工作無後顧之憂、幸福，尤其護理師的家長可以心安讓子女到北榮服務。

台北榮總新醫護宿舍大樓為地下1層、地上18層樓的建築，以「家」為概念設計興建，新穎貼心的設備、飯店式的安全管理，提供如「家」一般溫暖、舒適的居住環境。戶外設有療癒人心的休閒公園，大樓內部建置300間獨立套房，每間套房規劃4組獨立式桌、床櫃，共設置1200床供單身醫護同仁、44戶眷舍及9戶學人宿舍。

大樓內還設有洗、曬衣空間，洗、脫、烘三機俱備又保有隱私。工作服院方免費洗滌後，會派專人送至各寢室每位同仁專屬櫃子，提供如飯店級的專業服務。而所居住的四人房中，除了有專屬衛浴設備，每個人也都有專屬的床組書桌，設置隔簾保護隱私，大面窗景觀優美，回到宿舍就像回到家一樣舒適。活動最後，陳威明院長也和同仁一起吃湯圓，分享入厝喜氣。