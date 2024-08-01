降息後生技股潛力大 生技基金、ETF趁勢布局

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隨著美國聯準會降息有望、產業需求持續與基本面穩健下，令生技醫療股近幾月呈現觸底反彈，生技股也自4月中下旬低點反彈。以近三月來看，MSCI生技指數反彈幅度近8.93％、NBI生技指數上漲16.36％，連帶投信發行的生技醫療相關基金同期間表現也都繳出正報酬，其中又以群益那斯達克生技表現最佳。

群益那斯達克生技(00678)ETF經理人李鈺涵表示，在經濟具韌性的支持下，加上金融緊縮環境不再，市場預期聯準會9月啟動降息機會大，根據最近一次聯準會降息經驗，NBI生技指數在降息後6月、後1年分別上漲7.6％和27.2％。

從現階段市場面來看，次產業各具題材支持，包括阿茲海默症、減肥藥、RSV疫苗等市場規模大，而大型製藥公司也積極透過併購尋求成長機會，因此在產業發展穩健正向且投資題材豐碩下，表現值得期待，建議投資人不妨透過生技相關ETF來參與，把握產業投資契機。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕指出，在美國製藥、醫院和醫療科技領域，現今基本面展現出吸引力，特別是減肥藥物、A型血友病藥物開發進展受到市場的矚目。此外，隨著美國國債的殖利率下降，中小型生技公司可能會成為最大的受益者。因此若此時開始布局醫療行業的股票，預期將是不錯的時機。產業方面，包括減肥藥族群、生技新藥臨床成功、醫院類股、外科醫材及機器人手術等相關題材值得持續關注。