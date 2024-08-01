凱悅集團「禪燒肉」與「凱悅KTV」 進駐高雄鬧區商圈

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凱悅集團正式宣佈旗下「禪燒肉」和「凱悅KTV」進駐高雄市鬧區商圈的地標性建築，此黃金店面占地五百多坪，在民國70、80年代是老高雄人愛逛的熱鬧商場，時代演進下也已閒置近30年。集團期待雙品牌進駐，能活絡高雄重點商圈並注入新經濟活力，創造高雄市民數百個就業機會。

凱悅集團表示，現代消費者追求的不僅是單一的娛樂或用餐環境，而是綜合性的生活體驗和享受，集團通過整合旗下品牌：凱悅KTV、禪燒肉和悅食YES電商平台，希望帶給顧客全面性的休閒娛樂和美食饗宴。

「禪燒肉」日本市佔率第一 、日本Ｆ1國產牛！「禪燒肉」主打每日新鮮開封、由日本和牛混種飼育的日本國產牛F1、鹿兒島A5和牛、西班牙伊比利橄欖豬等高級肉品; 以及曾經遊歷京都兩年學習日式揉和西式料理的余宥叡研發主廚所嚴選的北海道生食級干貝、日本馬糞海膽、台灣產草蝦…等新鮮現撈海鮮，讓顧客以平實的價格品嚐到傳承職人精神的燒肉美味。

每桌均附有主廚秘傳親授的「燒烤祕笈」，並提供部分高等食材現烤之桌邊服務，讓顧客享受貼心的用餐體驗。餐廳每日供應由師傅團隊現場手捏的日式壽司作為附餐，為顧客呈現一場大啖美食的饗宴。

餐廳內部裝潢大量使用清朝的木材，巧妙融合歷史文化與日式禪意，營造出一個充滿藝術氛圍和溫暖感的用餐環境，希望顧客在享受美食的同時，也能體驗到心靈的平靜與愉悅。

凱悅集團自民國八十六年開業迄今，已有二十多年的歷史。品牌始終秉持專業安全、服務至上和創新創意的理念，贏得了廣大消費者的認同與肯定。

值得一提的是，凱悅KTV每間包廂皆是設計師巧心規畫，力求帶給消費者全新的歡唱體驗，並引進了集團旗下電商品牌悅食YES出品的牛肉麵。該系列牛肉麵嚴選瘦肥相間的牛腩條，搭配手工爆炒酸菜，被網友譽為「被KTV耽誤的牛肉麵」，可見廣大消費者對其愛戴之程度。

未來，品牌將繼續致力於提供溫馨歡樂的聚會場所和舒適的休閒環境，在高雄成為家庭聚會和朋友歡唱的首選之地。

凱悅集團此次進駐高雄歷史地標，致力於保持原建築物的原始外觀。凱悅集團表示：「我們希望不要破壞原貌，妝點原本外觀，維持原有的特色，保存高雄人共同的歷史回憶、讓老建築華麗轉身。」

高雄市經濟發展局表示，市府推動產業升級轉型，透過引進半導體、電動車、智慧科技及軟體產業，並舉辦各種大型展演活動活絡觀光人潮，各產業量能凝聚成形，大幅提高就業力及薪資成長，進而帶動經濟消費力。由近期商業服務業投資熱絡，多家連鎖商業品牌、國際星級觀光飯店插旗高雄，可見民間投資積極看漲高雄消費潛力進駐投資。

凱悅YES KTV及禪燒肉看好高雄消費潛力，投資進駐高雄，首間插旗據點即為本市指標三角窗金店面，區位串接高雄市民休閒娛樂生活的樞紐點，鄰近前金、美麗島雙捷運站，也近知名觀光景點六合夜市，及親子家庭假日最佳休憩遊樂去處中央公園，選址是獨具慧眼最好的選擇。

雙品牌開幕活動多重好禮，試營運期間優惠持續熱燒至8月底

1.禪燒肉活動

開幕三重好禮：

■即日起至8/15：Google五星評論贈日本九州F1國產牛一份

■即日起至8/31：消費滿千送百元折抵券（折價券限下次消費使用）

■即日起至8/31：消費滿千贈凱悅KTV免費歡唱一小時（期限內使用完畢至10月底）

2. 凱悅KTV活動

開幕三重好禮：

■即日起至8/31，贈送價值300元會員卡一張

■即日起至8/31，禪燒肉滿千折百券一張

■Google五星好評，送薯條一份