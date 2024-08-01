行情看多、新兵加入 日股ETF受益人數今年來增逾4倍

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日股今年來漲幅居亞股前段班，7月主要指數甚至再創新高，近期行情雖出現修正，不過市場看好後續表現空間，加上ETF新兵陸續加入，帶動日股ETF受益人數逐季攀升，今年來大增逾4倍。

目前共有5檔日股ETF(不含槓反)，其中主題型比市值型更吸引投資人關注。集保結算所統計截至7／26數據顯示，7月1日掛牌交易的復華日本龍頭(00949)總受益人數達3萬5,057人，居同類型之冠，掛牌不到1周的台新日本半導體(00951)也有1萬268人；成立時間介於2015～2016年、以追蹤大盤為主的富邦日本(00645)、元大日經225(00661)、國泰日經225(00657)分別為1萬687人、6,092人、2,009人。

累計日股ETF受惠行情多頭、檔數增加，整體受益人數從2023年底的1萬1,807萬人，擴增至目前的6萬4,113人，大增5.23萬人、增幅達443％。由於中信投信日本ETF傘型正在募集中，預料將再推升人數再攀新高。

7／31日本央行宣布將政策利率由0～0.1％上調至0.25％，日本央行行長植田和男並表示，未來如果總體經濟走勢與通膨符合預期，可能繼續升息，引發日圓走升、出口類股承壓，讓日股1日大跌。

復華日本龍頭ETF經理人劉昌祚表示，由於看好日股與日圓資產後市表現，00949並未日圓匯率避險，相較有承作日圓避險ETF產品而言，反而可受惠日圓升值走勢。此外，日本央行升息有助美日利差縮減、日圓套利交易減少，日圓升值亦有利日圓資產報酬率表現，預期日圓升值對日股衝擊應屬短期影響，長期股價表現仍將回歸企業營運基本面。由於今年來外資仍大幅買超日股，加上經濟脫胎換骨及政策利多題材持續發酵，預期市場消化利空後，未來日股仍有上漲空間，建議可逢低分批布局。