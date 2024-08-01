環球科大退場校園炙手可熱 雲林縣府、經濟部爭取承接

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環球科技大學已於昨日（7月31日）正式退場，30公頃校園原本乏人問津，雲林縣府3月間決定接手作為科技人才的培育場地，不過6月傳出經濟部也有意願接管，但尚未提交規畫構想書，雲縣府表示樂見中央站出來在雲林設立國家級的人才培育中心。

環球商業專科學校1988年向台糖公司租地30公頃申請用作改制技術學院的發展用地，2000年該校改制為環球技術學院並啟用該校區，目前有12棟建築物。

環球科大去年傳出2024年7月退場，各方關切校園用地何去何從，一說將作為雲林縣電動車研發基地，一說是雲林科技大學要接手，雲林縣府今年3月底發函教育部表達有意承接。

因環球科大仍約有6.2億元負債，雲林縣府規畫承接債務，環科大捐贈建築物給縣府。雲林縣府規畫未來把部分局處遷入環球校園，並與雲科大合作成立接軌國際的科技人才培育基地，包括半導體、電動車等產業。

5月間教育部人員也曾回應，為免於縣府財政負擔過大，會讓縣府分3年支付，移交工作約1年左右完成，預計明年正式過戶。

不料最近傳出經濟部也有意願接手，雲林縣府計畫處長李明岳表示，在縣府提案後不久約6月初，教育部告知縣府，經濟部也有接手意願。

李明岳說，經濟部到似乎尚未提出規劃構想書，縣府還未接到新的會議通知。如果經濟部有意願，縣府就「尊重」，仍希望經濟部可以朝培育國際科技人才方向規畫。

李明岳表示，以雲林縣的財政接管環球科大校園，確實比較辛苦，有國家級機關願意把更多的資源或產業人才培訓的資源放到雲林是好事。