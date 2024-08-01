高質感生活 大林口成北市換屋族最愛首選

市中心房價的推擠效應，市場以兩房小坪數為大宗，換屋格局更顯得珍稀

台北市中心房價不斷創新天花板的價格，單價的高漲也讓建築產品趨近於降低總價的考量，多以2房小坪數為目前規劃的大宗，對於預計即將換屋的客群，在總價帶以及坪數的需求上，進而轉向雙北市通勤生活圈。加上近期央行對於六都與新竹縣市第二屋限貸令，也讓這波換屋置產的客群，相較購買成屋需高自備款，都將眼光投向有輕鬆付款優勢的預售市場，自然也帶動針對換屋的中大坪數預售住宅異軍突起的購買需求!

創意家行銷李政昌副總表示:「針對這一波北市的新移居潮，想要換屋的客層因為坪數需求加大與環境交通等因素考量，自然帶動緊鄰台北市中心30分鐘的生活圈，尤其以大林口地區利多不斷，無論從林口媒體園區三井Outlet二期預計今年11月開幕，加上東森總部也預計2025年正式啟用；而最受矚目的新北AI智慧園區、林口交流道改善工程等多項建設持續到位，未來將吸引更多購屋族群移居大林口，以目前相較於台北市中心輕鬆的房價，自然成為換屋首選的絕佳地段。」。

豐邑建設近年在大林口A8長庚特區推出的熱銷建案「豐邑氧森」，趁著炙手可熱的購屋熱潮，針對換屋以及對於生活格局和環境有更多需求的客群，再推出「豐邑GREEN IN」，獨樹一格的大坪數純住宅規劃， 是此區前所未見的好產品，加上A8長庚特區生活圈的便利機能和交通優勢，必然成為換屋族群鎖定且備受注目的建案!

滿足換屋客層的期待，不必屈就於小宅-豐邑Green iN

針對想要換屋的菁英族群，「豐邑GREEN IN」從選地開始，首重環境！文德、長樂雙公園首排的寧靜生活，加上26層高樓建築的規劃，出門就能看見林蔭大道，回家開窗永恆棟距的開闊視野，都能揮別在台北市鋼筋水泥叢林的擁擠，回歸更舒心的生活享受。

在規劃上回歸居住本質，單層六併純住宅零店面的優勢，讓產品更具獨特性。戶戶邊間三面採光，低檯度的大面窗設計，讓回家就是放鬆的開始，加上全無暗房規劃與衛浴全開窗，滿足對家的所有期待!不僅在硬體上面的優勢，「豐邑GREEN IN」在軟體生活服務上更結合新竹喜來登飯店的物業服務，從迎賓接待到所有公設的休閒禮遇與管理，讓每一個入住的客戶，未來都能像住進飯店中一樣的體驗，大大提升換屋族群對於尺度、規劃、環境、交通與服務等多面向的需求考量，自然也是這一波吸引大量客戶認同的很重要的因素。